La "Gran Fonda de Chile", ubicada en el Parque O'Higgins, vive sus últimos días de celebración de Fiestas Patrias, y ni siquiera las precipitaciones que afectan a la capital han logrado mermar el espíritu festivo de los asistentes.

En su cuarta jornada, el evento continúa atrayendo a miles de personas, quienes, equipadas para la lluvia, llegan a disfrutar de la música, la gastronomía y el ambiente dieciochero.

Para quienes aún no han visitado el Parque O'Higgins, los precios de los productos típicos varían: un terremoto puede costar alrededor de $5.000 (medio litro), un anticucho desde $8.000, una empanada $4.000 y un choripán cerca de $3.500. No obstante, los fonderos han anunciado que el domingo, en la última jornada, se aplicarán rebajas significativas, especialmente en anticuchos, empanadas y terremotos, buscando incentivar la asistencia a pesar del pronóstico.

LEER ARTICULO COMPLETO