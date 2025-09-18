Síguenos:
Presidente Boric encabeza gala por el aniversario patrio en Teatro Municipal

El Presidente Gabriel Boric, su pareja, Paula Carrasco, y su hija, Violeta, acudieron durante este jueves al Teatro Municipal junto con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, para presenciar el ballet "Giselle", del compositor francés Adolphe Adam, considerada la obra cumbre del romanticismo, en el marco de la gala por conmemoración del aniversario 215 de Chile.

