Presidente Boric se tomó su última foto oficial de Fiestas Patrias en La Moneda
Cumpliendo con las tradiciones de Fiestas Patrias, el Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves la tradicional fotografía con su gabinete en el Palacio de La Moneda, luego de participar en el Te Deum Ecuménico.
Para la instantánea se reunió a ministros, subsecretarios y funcionarios de la sede de Gobierno en el Patio de los Naranjos.
"La Fotografía Oficial en el Patio de Los Naranjos es otra de las tradiciones de estas Fiestas Patrias. Vaya mi reconocimiento a quienes trabajan día a día en La Moneda en las distintas áreas y a mi equipo de Gobierno. ¡Muchas gracias a todos y todas!", escribió el Jefe de Estado en X.
