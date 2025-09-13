Con un pie de cueca, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, encabezó este sábado los tijerales de la "Fonda Corazón de Chile", en el Parque Estadio Nacional.

El jefe comunal destacó que la celebración de las Fiestas Patrias tendrá en el recinto ñuñoíno un enfoque familiar, que incluirá bandas para niños, juegos inflables mecánicos, 30 stands y 40 puestos de emprendedores locales "con productos originales".

