Tres candidatos presidenciales asistieron al Te Deum Ecuménico

Los tres candidatos presidenciales de la derecha asistieron al tradicional Te Deum Ecuménico que se realiza cada 18 de septiembre: Evelyn Matthei (abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y José Antonio Kast (Republicanos).

