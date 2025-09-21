Valparaíso: Fonderos del Parque Alejo Barrios acusan cierre anticipado

El presidente del Sindicato de Fonderos de Valparaíso, Luis Carrizo, acusó que las autoridades desconocieron el horario de cierre de las ramadas acordado para el Parque Alejo Barrios, que los trabajadores debieron desocupar dos horas antes.

Según el relato del dirigente, en reuniones previas con representantes del Gobierno central y de Carabineros, se les indicó que podrían cerrar a las 23:30 horas de este domingo, para que a las 0:00 del lunes el parque estuviese despejado.

No obstante, "el día de hoy, a las 18:00 horas, ha llegado un decreto (que establece) que tenemos que cerrar a las 20:00 horas la venta de alcohol, y a las 21:00 horas desocupar el parque, desconociendo los acuerdos que tomamos en la Delegación Presidencial", aseveró.

Para Carrizo, la repentina medida "es una falta de respeto con todos nosotros, los trabajadores que hacemos las ramadas", cuyas ganancias ya se vieron afectadas por las lluvias del sábado.

Asimismo, advirtió que el gremio no se hará cargo si los comensales se llegan a molestar, dado que el decreto además impidió la realización de algunos eventos programados para esta noche.

Por otro lado, en cuanto a las medidas de seguridad desplegadas en la región, la general Patricia Vásquez, jefa de la V Zona de Carabineros, apuntó que durante este fin de semana, "tenemos 30 detenidos en Alejo Barrios, y 12 detenidos en Sporting Club hasta el momento".