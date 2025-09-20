Valparaíso: Lluvias afectan fondas y ramadas del Parque Alejo Barrios
Publicado:
Las lluvias registradas en la Región de Valparaíso afectaron este sábado el normal desarrollo de las fondas y ramadas del parque Alejo Barrios. El sector se encuentra con pozas de agua y algunas de las carpas han presentado problemas, dificultando el acceso de los visitantes.
