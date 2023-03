Boric y asesinato de carabinera: Vamos a mover cielo, mar y tierra para encontrar a los responsables

"Dolor y desgarro". De esta manera el Presidente Gabriel Boric lamentó este domingo el asesinato de la cabo sargento segunda de Carabineros Rita Olivares durante un procedimiento en Quilpué, asegurando que movilizará "toda la fuerza del Estado para hacer justicia" y que no dejará sola a la familia de la víctima.

A través de su cuenta de Twitter, el Mandatario señaló que existe un "dolor y desgarro por el cobarde asesinato de la Sargento de Carabineros Rita Olivares por delincuentes que no tienen cabida en nuestra patria".

"El pueblo chileno abraza a su familia, a quienes no dejaremos solos. Movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia", puntualizó Boric.

Ante esto, el jefe de Gobierno solicitó no ocupar "este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve. No me cabe duda que la prioridad de todos hoy, independiente de nuestras diferencias, es ponerle freno a la delincuencia".

"Unámonos como chilenos detrás de esta causa y trabajemos juntos". cerró.

Posteriormente, minutos antes de subir al avión de regreso a Chile tras participar en la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana, el Presidente Boric volvió a referirse a este hecho, asegurando que "vamos a mover cielo, mar y tierra para encontrar a todos los delincuentes que participaron de este crimen inaceptable, ya hay algunos detenidos y no vamos a descansar hasta que en estos casos haya justicia".

"Quiero ser muy claro, esta delincuencia violenta que dispara y asesina a nuestros carabineros va a ser perseguida con todo el peso de la ley. Los carabineros y carabineras de Chile tienen nuestro respaldo para, dentro del Estado de Derecho, defenderse ante estos ataques a mansalva que hoy han cobrado la vida de una nueva mártir para la institución", aseguró el jefe de Gobierno.

Hizo también un llamado a todos quienes están en política, de todos los sectores, a que "no hagan de estas tragedias motivo de trincheras o peleas chicas", ya que son los delincuentes los que "deben tener miedo".

Por otra parte, dio cuenta que han "puesto urgencia a más de 17 proyectos de ley vinculados a diferentes materias de seguridad" y que, además, se comunicará con los presidentes de la Cámara y del Senado, para que "hayan sesiones donde puedan abordar todos estos temas".

"Quiero insistir en que esto no puede ser una confrontación entre izquierda y derecha, autoridades de diferentes signo. Eso sería una tontera y una pérdida de tiempo. No podemos pelear entre nosotros cuando avanza la delincuencia", cerró Boric.

A esta muerte también entregó "su profundo pesar" la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien señaló que los autores de este delito "serán perseguidos con todo el peso de la ley".

"Nuestro profundo pesar e indignación por la muerte de la sargento segunda Rita Olivares en acto de servicio en Quilpué. Expresamos nuestras condolencias a su familia y a Carabineros", señaló la secretaria de Estado en su cuenta de Twitter.

En el escrito, la autoridad aseguró también que "todo Chile repudia este hecho y sus autores serán perseguidos con todo el peso de la ley".

APOYO A CARABINEROS

Carabineros lamentó la muerte de la sargento segunda Rita Olivares, quien fue "asesinada cobardemente en un procedimiento policial en la comuna de Quilpué", enviando las condolencias a su familia.

"Como Institución, con gran dolor enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, compañeros y amigos", indicaron.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento de la Sgto. 2º Rita Olivares Raio (QEPD), quien fue asesinada cobardemente en un procedimiento policial en la comuna de Quilpué.

Ante este hecho, la institución uniformada ha recibido las condolencias y apoyos de diferentes instituciones, entre ellas de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Armada de Chile.

