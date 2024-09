En un acto de Chile Vamos en Rancagua, la candidata presidencial Evelyn Matthei se declaró "violentada" por la renuncia forzosa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, materializada el viernes tras semanas y meses de especulaciones.

La alcaldesa UDI arremetió contra la fiscal Ximena Chong, que el próximo martes imputará al oficial -ya retirado- debido a omisiones en el marco de estallido social: "La justicia debiera ser ciega, pero ella juzga con una vara a unos y con otra vara a otros. Esa formalización no tiene ningún asidero, y así y todo le piden la renuncia", señaló, dirigiendo sus dardos hacia la administración Boric.

"¿Cómo creen ustedes que se sienten los carabineros que arriesgan su vida día a día: protegidos o desprotegidos por la justicia en Chile? ¿Cómo creen que se sienten frente a este Gobierno que los manda a exponer sus vidas y después los deja caer?", declamó Matthei frente a sus partidarios, declarándose "violentada, como chilena, frente a lo que ocurrió ayer".

La aspirante a La Moneda profundizó luego en el mismo concepto, en declaraciones ante la prensa: "A mí me violenta como chilena que, cuando tenemos un problema grave de delincuencia, al que ha hecho la pega se le pide la renuncia, y los que han fracasado, sigan ahí... Me violenta, porque es fácil mandar a los carabineros a exponer sus vidas y después se les pide la renuncia por cualquier cosa, mientras los que están (de) responsables no hacen la pega", disparó.

