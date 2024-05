Fiscalía visitó lugar donde fueron encontrados los tres carabineros asesinados

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, encabezó este jueves un procedimiento en el lugar del crimen de tres carabineros en la localidad de Antiquina, lugar donde fue encontrada la patrulla tras el atentado en Cañete, Región del Biobío.

El Ministerio Público sostuvo que el punto donde los carabineros recibieron los impactos de bala y la ubicación donde fueron dejados posteriormente están separados por una distancia de 5,3 kilómetros.

Tras cinco horas de diligencia, el fiscal Garrido explicó que "todavía no podemos hacer una afirmación de la cantidad de personas que participaron en la misma. Lo que sí podemos afirmar es que se trata de una acción que, evidentemente, fue planificada, fue elaborada, y que requirió la participación de más de una persona, y que no se trató de una situación fortuita, sino de una acción en la que hay indicios evidentes de preparación y planificación".

El persecutor también reconoció que dentro de la causa hay testigos protegidos, que se encuentran con un férreo resguardo a su integridad porque están colaborando de manera sustancial sobre los hechos.

En tanto, la Armada informó que, durante la última jornada, se realizaron distintos allanamientos en conjunto con la PDI en la localidad de Antiquina, donde se detuvo a cinco personas.

Las órdenes de entrada y registro se realizan en el marco de la investigación del asesinato de los policías. No obstante, ninguno de los aprehendidos enfrentará cargos por dicho caso.

Intenso operativo de la PDI, Carabineros y la Armada de Chile en Antiquina, Cañete. En el contexto de la búsqueda de los asesinos de los 3 Carabineros, se detuvo a cinco personas durante las últimas horas. Son múltiples las órdenes de entrada y registro @Cooperativa pic.twitter.com/dwF4OYHx0A — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 2, 2024

En tanto, el Ministerio Público precisó que este procedimiento en el lugar de los hechos no puede ser considerada una reconstitución de escena porque esa diligencia requiere –en términos legales- la presencia de imputados, víctimas o testigos. Y en esta acción no participaron personas que entregaran una versión.

"NO ME PUEDO HACER CARGO DE ESOS COMUNICADOS"

El fiscal Roberto Garrido también se refirió al comunicado de la agrupación Weichán Auca Mapu (WAM), en el que la orgánica se descartó de haber participado del crimen de Cañete.

Al respecto, el persecutor dijo que "no me puedo hacer cargo de esos comunicados que tampoco se puede determinar su autoría, pero en lo concreto, lo objetivo, lo que puede ser además comprobable es que esa misma orgánica revindica la libertad de Luis Kallfulican Tranamil que está condenado por participar en el homicidio del suboficial Eugenio Naín, de tal manera que me parece que esa es la realidad".

"Otros comunicados y qué intención tienen, no puedo pronunciarme", enfatizó.

Garrido es el responsable de la investigación que mantiene a Luis Kallfulican Tranamil en la cárcel con una condena de más de 32 años por el asesinato del funcionario de Carabineros.