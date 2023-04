Los tres imputados por investigación sobre crimen del carabinero Palma quedaron en prisión preventiva

Luis Lugo, Ovimarlixion Garcés y David Fuentes quedaron en prisión preventiva este jueves luego de que la Fiscalía les imputara diversos delitos por el crimen del suboficial mayor de Carabineros Daniel Palma, ocurrido el 5 de abril en el sector del Barrio Matta.

La Fiscalía sólo le imputó a Ovimarlixion Garcés el delito de homicidio a funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones. Además lo formalizó por robo con intimidación, receptación de vehículo robado, homicidio frustrado, porte de arma prohibida y secuestro.

En tanto, Luis Lugo fue formalizado por los delitos de robo con intimidación, homicidio frustrado y robo con intimidación con retención de persona.

David Fuentes, en tanto, fue imputado por los delitos de homicidio frustrado y robo con intimidación con retención de persona.

La magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía Local de Santiago, Pilar Ahumada, determinó seis meses para la investigación, periodo que deberán quedar bajo prisión los tres formalizados.

"El tribunal comprende que la medida cautelar de prisión preventiva es la única proporcional a los hechos materia de la formalización, decretando, por tanto, la prisión preventiva de los imputados por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad", señaló la magistrada.

Disconforme con la decisión, la defensa de Lugo acusó a la salida de la audiencia una mala práctica de la Fiscalía contra su representado debido a la difusión de sus imágenes. Según el abogado, a su representado se le imputó el homicidio de antemano a través de redes sociales.

Durante la formalización, la Fiscalía detalló que la causa agrupa una serie de delitos ocurridos el 2 y el 5 de abril. El primer hecho, detalló el persecutor, ocurrió en una plaza de la comuna de Lo Prado donde Luis Lugo, Ovimarlixion Garcés y Carlos Cortez -quien aún no ha sido detenido- asaltaron a dos personas tras lo cual huyeron en el vehículo Chevrolet azul que se usó el día del crimen del carabinero.

Fiscal formalizó a los tres imputados: Al carabinero Palma "le dispararon sin ningún tipo de misericordia"

El fiscal Felipe Olivari detalló que el 5 de abril, día en que fue asesinado el suboficial mayor, los tres imputados junto a otras tres personas que siguen prófugas llegaron a un cité del Barrio Matta donde realizaron una serie de disparos. Tras ello, Ovimarlixion Garcés -según el persecutor- se subió al Chevrolet azul con otros dos delincuentes y se dieron a la fuga.

Sin embargo, en ese tránsito se encontraron con el funcionario de Carabineros a quien le dispararon a quemarropa. El fiscal Olivari comentó que el uniformado "intentó fiscalizar el auto, no disparó, no sacó el arma, no le dieron ninguna oportunidad y le dispararon sin ningún tipo de misericordia".

La defensa, en tanto, sostuvo que el Ministerio Público no ha realizado una investigación acorde al caso, planteando dudas en cómo siguieron las diversas líneas investigativas.

El defensor de Ovimarlixion Garcés, Arturo Vergara, preguntó por la pista sobre un supuesto Audio A3 que, apenas transcurrió el crimen, fue buscado por Carabineros, sin embargo no se prosiguió con esa pista.

Al respecto, el fiscal Olivari remarcó que "esa diligencia se realizó igualmente, pero se descartó porque no tenía ningún tipo de asidero".