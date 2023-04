"No estábamos preparados para esto", dice la familia del cabo Palma

Numerosos vecinos y vecinas de Rancagua han llegado a la funeraria Riquelme, ubicada en Manuel Antonio Matta 349, donde se realiza el velorio del cabo primero de Carabineros Daniel Palma Yáñez, quien falleció tras ser herido de bala en un procedimiento en el centro de Santiago.

Hasta el lugar han llegado muchas muestras de apoyo y cariño a los familiares del funcionario. Su tío Carlos Yáñez comentó a Cooperativa que "estamos todos decaídos, con mucha pena y rabia. No tendría por qué pasarle esto a él.

"No estábamos preparados para esto, nunca pensábamos que nos iba a llegar a nosotros, como las personas humildes y pobres que somos, pero a él le gustaba su profesión", lamentó.

Como familiar pidió justicia y que "no quede en vano esto, que los pillen, porque si no mañana o pasado van a matar otro carabinero y así van a seguir, nos van a ganar los delincuentes".

El lugar se ha llenado de condolencias, flores y carteles en los que se pueden leer: "Gracias por tu cariño y amistad", "Nunca te olvidaremos" y "Descansa en paz". Un vecino presente comentó para este medio que "no se puede perder el respeto por nuestras autoridades y si bien, hay cosas que se tienen que mejorar, yo creo que eso es lo fundamental (el respeto), sino vamos derecho a un hoyo como sociedad"

Igualmente, hasta la funeraria llegó el general Eduardo Quijada del departamento de Finanzas de Carabineros, para entregar sus condolencias y coordinar la ruta del cortejo fúnebre que se realizará mañana y señaló que se necesita mayor cooperación de la comunidad con la institución.

"El trabajo nuestro nunca se va a modificar ni cambiar, hoy día lo que necesitamos es que la comunidad nos coopere, y como siempre lo hemos pedido, que denuncie los hechos policiales que son relevantes, no dejemos pasar las cosas", dijo.

Y enfatizó en que "el tema de la violencia no es un tema que llegó ayer o antes de ayer, hace tiempo que llegó a nuestros hogares, en nuestros barrios y colegios, como ocurre en toda Latinoamérica probablemente. Por lo tanto, lo importante es que nosotros hagamos cuestionamiento como familia y en cada uno de nuestros hogares. Los Carabineros siempre vamos a estar para servir a la comunidad, pero es clave el apoyo que la comunidad nos debe brindar".

La misa fúnebre en memoria de Daniel Palma Yáñez se realizará mañana sábado a las 11:00 horas en la Iglesia Catedral de Rancagua y su funeral se realizará, posteriormente, en el Cementerio N°2 de la comuna.

EN ALERTA Y NO DESCARTAN MOVILIZACIONES

Entre los presentes del velorio también se hizo notar el cabo segundo Alamiro Seguel, vocero de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, quien comentó que se declaraba en alerta y no descartaba movilizaciones.

"Estamos en alerta, si esto continua nosotros vamos a tener que tomar medidas y tener que empezar a realizar a tomar ciertas estrategias para acompañar y tratar de apoyar a nuestra institución hermana que es Carabineros de Chile".

No obstante, reparó en que "no es una advertencia, es nuestra obligación desde las herramientas que tenemos, porque entendemos que Carabineros no puede manifestarse ni sacar la voz, gracias a dios como Gendarmería de Chile tenemos asociación y sí podemos expresarlo".