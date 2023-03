Sala de la Cámara debate la Ley Naín-Retamal

A las 10:00 horas comenzó el debate de la "Ley Naín-Retamal" en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en un escenario marcado por la muerte de dos agentes de Carabineros durante el último mes, una de ellas asesinada el pasado fin de semana.

Se trata de la fusión -promovida por la oposición- de los proyectos "Ley Naín" y "Ley Retamal": el primero aumenta las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, mientras que el segundo establece la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial.

El trámite en la Sala comenzó con la intervención del diputado PPD e integrante de la Comisión de Seguridad Jaime Araya, quien entregó los detalles de la combinación.

El texto divide al oficialismo, con opiniones a favor desde Socialismo Democrático y cuestionamientos de Apruebo Dignidad (Partido Comunista y Frente Amplio).

Esta última coalición ha criticado que la propuesta no cuenta con una normativa que establezca los límites del uso de la fuerza en las funciones del control del orden público.

La diputada Alejandra Placencia (PC) y Lorena Fríes (Convergencia Social) advirtieron, incluso, que la iniciativa podría enviarse al Tribunal Constitucional (TC) por las contradicciones que se presentan.

"La Ley Nain era una cosa muy acotada, mientras que la Ley Retamal era un contenido más extenso, con varias atribuciones nuevas", afirmó este miércoles el diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional, en entrevista con Cooperativa.

"Lo que está en debate es si usted parte de la base que el carabinero hace uso de la fuerza lo hace de manera abusiva per se o no lo hace de manera abusiva per se. Aquellos que creemos que cuando Carabineros hace uso de la fuerza lo hace en virtud de un mandato constitucional y legal no podemos sino partir de la base que lo hace cumpliendo con su deber y haciendo un uso racional del medio empleado", agregó el dirigente derechista.