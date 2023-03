Senado postergó para el martes la votación de la "Ley Nain-Retamal"

Con el acuerdo de todos las bancadas, salvo Republicanos, el Senado decidió postergar para el próximo martes 4 de abril la votación en Sala del proyecto de la "Ley Naín-Retamal", proyecto que tuvo su origen en la muerte de dos agentes de Carabineros y que aumenta las penas por delitos en contra de funcionarios policiales y otorga a los efectivos de este cuerpo mayores atribuciones para el uso de sus armas de servicio.

Este texto, aprobado ayer por amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, supone la fusión de dos iniciativas anteriores que avanzaban de forma paralela e independiente y que la oposición logró unir el pasado lunes coincidiendo tras el crimen de la sargento Rita Olivares en un procedimiento rutinario que desembocó en un tiroteo en Quilpué.

"La Comisión de Seguridad va a hoy día a votar en general la Ley Naín-Retamal, vamos a abrir indicaciones hasta el día de mañana, vamos a invitar a todos los académicos, al Gobierno, a que puedan hacer efectivamente sus sugerencias y vamos a trabajar todo lo que sea necesario en los próximos días para que podamos despacharlo y que el día martes esta ley sea realidad", comunicó el senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, instancia que discutirá la moción en general esta jornada.

En un principio, la comisión tenía presupuestado despachar hoy el informe positivo de la iniciativa, para que así pudiera ser votada esta misma tarde por el Pleno.

La votación en la Sala fue postergada en consideración de que tanto senadores de oposición y oficialismo, así como el propio Ejecutivo, pretenden ingresar indicaciones para así -como explicó Interior- "mejorar" el proyecto y subsanar los reparos que existen, especialmente, sobre su punto más polémico: el artículo 7, que alude a la llamada "legítima defensa privilegiada" para los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad en el ejercicio de sus funciones.

Este concepto elimina la idea de proporcionalidad y "que presume" que los policías podrán hacer uso de sus armas de fuego acorde a las disposiciones legales.

"Ya que los parlamentarios oficialistas, los parlamentarios de oposición y el Gobierno tenían indicaciones a la 'Ley Naín-Retamal', acordamos que eso era un largo proceso de indicaciones. Ya que no teníamos informe de la Comisión de Seguridad, porque se aprobó ayer en la Cámara, para despacharlo necesitamos informe, ese informe no está. Entonces, acordamos, en vez de hacer un trabajo parcelado, particular, general, hacer todo y despachar la ley en general y particular con todos sus cambio el próximo martes, hasta total despacho", señaló el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI).

La "Ley Naín-Retamal" estaba en el quinto lugar de la tabla de este jueves en el Senado, para votarse "siempre que fuere despachado por la Comisión de Seguridad Pública y se hubiere recibido el certificado respectivo", indicó el sitio web de la Corporación.

SENADO ABORDA OTROS PROYECTOS DE SEGURIDAD

Hasta las 14.00 horas está programada la primera sesión especial citada por la Cámara Alta para abordar sendos proyectos sobre seguridad, considerados en el "fast track" legislativo.

La agenda contempla iniciativas en segundo trámite constitucional, que fueron despachadas desde la Cámara Baja y analizadas previamente por la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta.

El primer proyecto es el que modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, para aumentar la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos.

Luego, los senadores debatirán la modificación del Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro en determinados casos.

En tercer lugar será discutida la ampliación de las facultades de control policial para efectos de aplicar las medidas establecidas en la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería.

Posteriormente, votarán el reforzamiento de las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión.

Hacia el final de la jornada, será abordado el cambio del Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro.