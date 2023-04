Senador Flores y Ley Naín-Retamal: "Cuando hemos legislado a la carrera no nos ha ido bien"

El senador y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Iván Flores (DC), advirtió que los parlamentarios no pueden equivocarse tramitando rápidamente la Ley Naín-Retamal, ya que "cuando hemos legislado a la carrera no nos ha ido bien".

Algunos organismos como Amnistía Internacional y Naciones Unidas manifestaron sus reparos respecto del ajuste al estándar internacional de Derechos Humanos.

En ese sentido, Flores explicó que con la iniciativa se busca proteger "de mejor manera" a los funcionarios policiales ante personas que quieran agredirlos, "pero esto bajo ningún punto de vista es relativizando los derechos fundamentales de las personas que pudieran ser atropellados por agentes del Estado", por lo que consideró que debe ser equilibrado con otros proyectos "que protegen a los agentes del Estado que buscan el orden público".

El senador manifestó que para abordar esos equilibrios se debe "escuchar a todos" los actores involucrados, entre ellos Carabineros, PDI, el fiscal nacional, al defensor y los expertos.

Por ello, hubo un acuerdo entre los senadores de no votar en particular el proyecto hasta el próximo martes: "Algo de plazo hay y legislar sobre caliente, con demasiada celeridad solamente porque a alguien se le ocurrió poner un plazo ultra rápido, creo que es riesgoso. No nos podemos equivocar, cuando hemos legislado a la carrera no nos ha ido bien", comentó.

"HAY QUE DARLE UNA RESPUESTA RÁPIDA A CHILE, PERO EQUILIBRADA"

Tras su aprobación en la Cámara, el Gobierno anunció que realizaría indicaciones que tendrán que ser revisadas por el Senado. Pero senadores de la oposición aseguraron que defenderán el proyecto como viene, urgiendo en la necesidad de que rápidamente pueda ser ley y acusando que el Ejecutivo le quiere poner "letra chica".

Sobre lo anterior, el parlamentario falangista dijo que espera que "esta premura que de repente le da a la derecha particularmente, en legislar rápidamente, sea legítima".

El senador remarcó que "la presión que han ejercido algunos de sus miembros a mí me genera un sentimiento encontrado, porque no puede ser que por intentar liderar una cuestión que le atañe al Gobierno de turno, hoy día nos esté colocando dentro de plazos poco razonables para legislar bien".

"Tenemos que trabajar mucho más intensamente, hoy día hay que darle una respuesta a Chile, pero equilibrada y que no sea para que algunos busquen más o menos figuración pública", sentenció.