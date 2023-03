Yáñez reafirmó emplazamiento al Congreso tras reunión con Tohá

Antes de las 08:30 horas de este martes ya estaba en La Moneda el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para cumplir con la citación de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien lo convocó para que diera explicaciones sobre su emplazamiento público al Congreso a que apruebe la agenda legislativa sobre protección a las policías.

A raíz del caso del uniformado atropellado intencionalmente en Concepción el domingo -que falleció este martes-, Yáñez llamó ayer a los parlamentarios a que los proyectos de ley en tramitación de "una vez por todas salgan a la luz".

El jefe policial exigió que "el rayado de cancha esté claro", para que "los carabineros no tengan que dudar ni tengan miedo a enfrentar a la delincuencia y hacer uso de todos elementos que la ley les entrega".

"Las herramientas que tenemos no son las suficientes y tenemos que fortalecer las capacidades para que (los policías) trabajen con energía y con fuerza contra la delincuencia", añadió el alto oficial, jefe de una institución no deliberante.

"QUE NO HAYA DUDAS"

La conversación de hoy con Tohá se extendió por más de una hora y, a su salida de Palacio, Yáñez reflexionó: "Uno siempre puede mejorar las formas como se plantea, pero yo no pierdo el fondo de lo que quiero señalar, de que el trabajo que se está haciendo en materia legislativa es tremendamente importante".

"Lo que yo sostengo no es que los carabineros vayamos a hacer lo que queramos. Lo que he planteado es que deben existir reglas claras que permitan el uso de fuerza, de tal manera de que no haya dudas respecto a las actuaciones de los miembros de la institución".

"También (hay que) cuidar y resguardar los derechos de las personas, porque hay algunos que sostienen que poco menos hay que andar con una metralleta en la calle para que la seguridad cambie, y no es así", añadió el general, en declaraciones que realizó antes de conocerse el deceso del cabo primero Álex Salazar.