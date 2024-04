Yáñez sobre posible renuncia: "Las circunstancias dirán cuándo tomar decisiones"

"Las circunstancias dirán la oportunidad de cuándo se tengan que tomar las decisiones", dijo este jueves el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, luego de que ayer la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmara que el jefe policial saldrá del cargo con motivo de su formalización judicial -programada para el 7 de mayo- por su presunta responsabilidad en los abusos cometidos por uniformados durante las protestas de 2019.

"Hablar de mi permanencia o no en el cargo creo que está absolutamente fuera de lugar del punto de reunión y de concentración que tenemos hoy día, que es hablar de la seguridad de todos los chilenos", señaló Yáñez al ser requerido por la prensa sobre su posible renuncia durante una actividad sobre seguridad junto al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

"Mi cargo finaliza constitucionalmente en el mes de noviembre. Es un cargo que es de absoluta confianza del Presidente de la República y obviamente las circunstancias y los momentos dirán la oportunidad de cuándo se tengan que tomar las decisiones cuando así sea", añadió.

Una versión de El Mostrador asegura que la renuncia se producirá inmediatamente después del desfile por el "Día del Carabinero", que se celebra este sábado 27 de abril, fecha negociada y acordada por La Moneda.

"El momento exacto lo van a saber cuando decidamos comunicarlo. No vamos a adelantar la fecha de ese escenario", dijo en la víspera la ministra Vallejo en una entrevista con medios locales.

El director de Carabineros se ha resistido hasta la fecha a dejar su cargo e incluso presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el que el abogado afirmó que la Fiscalía "vulneró las garantías del debido proceso" al advertir que se solicitará prisión preventiva.

Sobre su estrategia de defensa, Yáñez sostuvo que "cualquier persona que se ve enfrentada a una situación judicial tiene derecho a garantías que son propias de los procesos penales".

"Eso", subrayó, "lo ven mis abogados. No es tema que me corresponde hablar en mí".

Agregó que "la ciudadanía lo que quiere escuchar realmente es que las policías nos preocupemos de la seguridad y no de otros temas. Dejemos que eso lo resuelvan las instancias que correspondan".

Hoy, la portavoz de La Moneda reafirmó que el "criterio Tohá" no es un juicio adelantado, ni una sentencia, sino un resguardo del adecuado funcionamiento de las instituciones.

"Nosotros mantenemos el criterio que hemos establecido: es un criterio político, no es un criterio procesal. Queremos insistir en eso. El Gobierno no es el encargado de juzgar los delitos por los cuales se imputa a ninguna autoridad, sino que evalúa políticamente los escenarios que tienen que enfrentar y considera que lo más relevante no son las personas, sino que son las instituciones. Por lo tanto, el resguardo del funcionamiento adecuado de las instituciones, sobre todo aquellas que están a cargo día a día de la seguridad de las personas, es clave", defendió Vallejo.

"UNA MALA SEÑAL"

En la oposición, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, criticó la versión de prensa que apunta a que el director de Carabineros pactó su salida del cargo.

"No nos parece esta especie de acuerdo al que se llegó por parte del Gobierno y el general Yáñez para esperar el aniversario de Carabineros pero anticiparse a la formalización. Nos parece una mala señal", sostuvo el dirigente derechista.

Desde el oficialismo, en tanto, el diputado y expresidente de la Cámara Baja Raúl Soto (PPD) afirmó que "lo único que tenemos que hacer respecto al general Yáñez hoy día es agradecerle su gestión; mostrar, como chilenos, gratitud por todo lo que ha hecho para generar cohesión en la institución, para recuperar la confianza en la institución por parte de los chilenos en un contexto de crisis de seguridad", y remarcó que "hay un proceso judicial que debe seguir su curso natural".