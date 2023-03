Ejército eliminó texto de excomandante en jefe sobre rol de la institución en violaciones a los DDHH

El Ejército eliminó de su sitio web un documento escrito por el excomandante en jefe Ricardo Martínez, en el que abordaba las violaciones a los derechos humanos cometidas por la institución durante la dictadura.

Según publicó La Tercera, la institución confirmó que el texto "fue publicado en nuestra página web luego que fuera anunciado por quien era -en esos momentos- el Comandante en Jefe del Ejército, y dado que se trata de un documento de carácter personal y no institucional, se bajó de nuestro portal una vez que el autor deja su cargo".

Junto a esto, reiteraron que se trata de un documento personal, que solamente lleva la firma de Martínez y que aunque fue conversado con el alto mando, no lleva la firma de ninguno de sus integrantes.

Sobre el sitio web, recalcaron que "es una herramienta de comunicación a través de la cual buscamos visibilizar el quehacer institucional, considerando criterios periodísticos como actualidad, notoriedad, interés humano; entre otros. Lo anterior nos lleva a estar permanentemente renovando espacios, noticias e informaciones; de manera de cumplir con los objetivos comunicacionales de la institución".

"Lamento que el documento que estuvo a disposición de todos los ciudadanos a partir del 2 de marzo del año pasado, se haya bajado de la página web del Ejército a las pocas semanas de haber renunciado, con la pasividad de muchos", aseguró Martínez a Ex-Ante.

Detalles del texto

El documento de Martínez, al que ya no se puede acceder, tenía como título "Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar".

En relación con la Caravana de la Muerte, el entonces oficial dijo que dejó una "huella de ejecuciones que afectó gravemente a la institución y que significó posteriormente que integrantes del Ejército, en su mayoría de baja graduación jerárquica, fueran procesados y condenados".

"No se pueden violar derechos internacionalmente establecidos, que incluyen la prohibición de la tortura, la prohibición de ejecuciones sumarias, la no discriminación, y el respeto a los detenidos (...). Es también inaceptable, que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto, ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos", aseguraba en el texto.