Orrego: Es inexplicable tener a los militares inmovilizados cuando la principal amenaza es interna

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, defendió la opción de un despliegue militar en la capital para hacer frente a la crisis de seguridad, atendida la importante cantidad de recursos que mantienen las Fuerzas Armadas.

"En circunstancias excepcionales, uno requiere medidas excepcionales", subrayó la autoridad en El Diario de Cooperativa, al tiempo que coincidió en que "el rol fundamental de los militares es cuidar la seguridad externa de un país".

"Pero -añadió- en tiempos donde las principales amenazas a la seguridad de un país vienen desde adentro, no de afuera, ya sean actos terroristas o crimen organizado que amenazan las bases de la institucionalidad, sería muy inexplicable que, teniendo como país unas FF.AA. con gran cantidad no solamente de dotación, (sino que) de equipamiento -helicópteros blindados, tecnología, drones- e inteligencia, no pudiésemos ocupar esos recursos en una batalla interna, que a ratos se pone cuesta arriba".

Orrego recalcó que "estos últimos meses, con los secuestros, con el tipo de violencia que vemos en las calles, homicidios de menores de edad, uno dice: 'Qué inexplicable que tengamos todos estos recursos inmovilizados para poder ayudar'".

En cuanto a la ejecución de esta medida, que el Gobierno evalúa aplicar mediante la ley de infraestructura crítica, el exDC se inclina a un modelo más similar a los estados de excepción que han regido en la Macrozona Norte y Sur, puesto que allí, "los militares están apoyando la labor de los policías".

"O sea, cuando hay que hacer un allanamiento, se pide apoyo, o cuando hay que hacer ciertos patrullajes en ciertos lugares. La labor policial en Chile y en Santiago tiene que seguir siendo fundamentalmente de las policías, pero a ratos, por Dios que nos vendría bien una manito de nuestras FF.AA., que tienen más dotación, más tecnología, más inteligencia y más equipo", enfatizó el gobernador.

[En Vivo] #CooperativaContigo Gobernador metropolitano, Claudio Orrego: Si los narcotraficantes y el crimen organizado se toman la cárcel, van a controlar la calle en nuestro país https://t.co/WoFHXvthxL — Cooperativa (@Cooperativa) March 15, 2024

A su juicio, "nunca un Gobierno en la historia de Chile había tenido que enfrentar estos niveles de violencia, crimen organizado y narcotráfico (...) y cuando uno mira lo que está pasando en América Latina, ya no sólo en Ecuador, sino que en Haití, en Argentina, y para qué decir Colombia y México, uno esperaría que todas las fuerzas políticas, todos los actores, más que sacarnos al pizarrón y apuntarnos con el dedo, colaboremos para salir de esta crisis".

"Esta delincuencia 2.0 requiere un Estado 2.0, que no lo tenemos todavía, y vamos a tener que trabajar dura y rápidamente para conseguirlo, y así no seguir el camino que han seguido otros países hermanos de la región, donde la violencia está absolutamente desbordada", remató Orrego.

INTERVENCIONES "NO PUEDEN SER SÓLO EN MAIPÚ"

Consultado sobre el "trato desigual" del Gobierno entre municipios oficialistas y de oposición, acusado ayer jueves por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), después de un bullado operativo en Maipú, el gobernador llamó a "dejar de mirar cada medida que se toma con un prisma político-partidista".

"Me alegra que se haya reaccionado rápido ante la situación terrible que está viviendo Maipú (...) pero claro, si esto fuera una acción solamente en Maipú, o comunas vinculadas al Gobierno, creo que sería una mala señal de parte del Ejecutivo. Lo importante es que este tipo de operativos -que yo celebro- se extiendan a otras comunas, independiente de quién sea el alcalde", emplazó.

Si bien reiteró que "hasta ahora, no he visto discriminación" en estos procedimientos, por cuanto "creo que coincide que, el hecho de más alta connotación -las declaraciones fuertes que hizo el alcalde (Tomás) Vodanovic- hayan hecho este operativo ahí", dijo esperar que "no sea el último, y la verdad es que tengo bastante confianza de que no va a serlo, porque hemos planteado también al Ejecutivo que hay que intervenir en Cerrillos y en otras comunas".

"POLÍTICA DE ERRADICACIÓN" DE CAMPAMENTOS

Por otro lado, ante la preocupación del alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz (PS), por la posible llegada a su comuna de personas desalojadas de la toma de Maipú, Orrego admitió que "debemos tener una política frente al tema de estos asentamientos irregulares, que es una de las caras de la inmigración descontrolada que hemos tenido".

"Hay que ponerles un plan de término, de erradicación, y eso va a significar años de trabajo y un plan sistemático, no un operativo puntual, entonces bienvenido el operativo (en Maipú), pero tenemos que tener un plan para evitar nuevas tomas, y segundo, para empezar a erradicar las que tenemos", planteó.

La autoridad regional advirtió que, por lo menos los campamentos de Maipú, de Nuevo Amanecer en Cerrillos, y de Lamparaíso en Lampa, "revisten graves riesgos y están sirviendo de pantalla para la comisión de delitos", como el secuestro y crimen de Ronald Ojeda, que se descubrió hace unas semanas en la primera comuna.

"El tema migratorio y el de vivienda, al menos en las tomas, están bien aliados, entonces es difícil tomar una decisión respecto de los campamentos sin tomar también una decisión respecto a las migraciones, porque muchas de estas personas no van a ser elegibles para política de vivienda, porque no tienen residencia", observó también.