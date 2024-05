Sectores políticos coinciden en urgencia de aclarar muerte de conscripto en Putre

Siguen las investigaciones por la muerte del conscripto de 19 años Franco Vargas, quien falleció en una marcha de instrucción de la Brigada Motorizada N° 24 "Huamachuco", de la VI División del Ejército, lo que además dejó a 114 jóvenes que decidieron no continuar realizando su servicio militar, y la remoción de dos comantantes que lideraron este ejercicio a fines de abril.

Los últimos días, el diputado Gonzalo Winter (CS) anunció la creación de una comisión especial investigadora por este caso, y explicó en El Primer Café de Cooperativa que lo hizo porque "creo que aquí hay protocolos y acciones que deben ser revisadas desde el poder civil y que eso es lo que nos corresponde", como también porque la existencia de esta instancia "que va acompañando desde el poder político las investigaciones le da celeridad, le da rigor" a la misma.

Asimismo, resaltó que las acciones que se están llevando "no son anti Ejército de Chile, son en nombre de Franco Vargas, que era una persona que quería ser parte del Ejército de Chile".

En la misma línea, el exministro de Justicia y vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, aseguró que "en un caso tan doloroso y tan dramático como este, tengo la impresión de que ninguna investigación sobra. Acá lo importante es que se establezca la verdad y toda la verdad", quien además valoró la propuesta del diputado Winter.

"Acá hay que ver efectivamente si hubo responsabilidad, si se cumplieron todos los protocolos, si hay gente a la cual hay que sancionar, y eso se puede hacer paralelamente entre la justicia y la Cámara que tiene un ámbito", ahondó Solís.

Por su parte, el exministro y exconvencional constituyente del Partido Comunista (PC) Marcos Barraza enfatizó en que "lo que no puede ocurrir, en mi opinión, es que el Ejército no dé garantías de que no habrá impunidad. Yo creo que hay que actuar con prudencia en el sentido de no instrumentalizar el debate", catalogando esto como una "doble tragedia", recordando la tragedia de Antuco, que dejó a un suboficial y 44 conscriptos fallecidos en un ejercicio en la montaña, en 2005.

"En la situación de Antuco hubo solo una persona sancionada por la situación en particular, por la responsabilidad, y eso pone de manifiesto la necesidad de que se dé la máxima garantía de transparencia. En ese sentido, que sea la justicia civil la que también investigue, yo creo que le da más tranquilidad a las familias, por el carácter independiente que tiene la justicia civil", puntualizó Barraza en Cooperativa.

Asimismo, cuestionó que "ocurra una tragedia equivalente después del 2005, da cuenta de que hay una discusión pendiente también en el Ejército, sino que dar tranquilidad a las familias de este país y a los conscriptos", por lo que declaró que "lo que no puede ocurrir en ningún caso es que haya opacidad, que no haya las sanciones que corresponden".

Finalmente, la timonel de Evópoli, Gloria Hutt, subrayó que "lo primero es aclarar lo que sucedió, y yo creo que están todas las voluntades para eso", por lo que hacer una investigación judicial "no implica que no se puedan hacer otras investigaciones, así que todos los ámbitos en los cuales se pueda aclarar esta situación, yo creo que es bueno tenerlo".

Y concluyó señalando que no se debe hacer una "utilización" del caso, pero sí mirar "todo lo que se pueda rescatar para perfeccionar el funcionamiento y para proteger especialmente a los soldados conscriptos".