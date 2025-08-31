Defensa intensificará patrullajes de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, informó este domingo que las Fuerzas Armadas incrementarán las operaciones de control territorial en la macrozona sur frente a los últimos hechos de violencia ocurridos en La Araucanía.

A través de su cuenta de X, la secretaria de Estado publicó un comunicado en el que detalla que la medida busca fortalecer la coordinación entre policías y autoridades locales, y que fue comunicada al jefe del Estado Mayor Conjunto (s), el general de división Lionel Curti.

La misiva indica que el oficial se trasladó hasta la zona para "apoyar los requerimientos de la Jefatura de Defensa Nacional de La Araucanía y plantear nuevas estrategias del despliegue territorial de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur".

"Junto al Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campusano y el jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, general de brigada Alejandro Moreno, el jefe del Estado Mayor Conjunto (S) monitoreó y participó de los patrullajes en la ruta 5 sur demostrando el trabajo conjunto e interagencial entre las Fuerzas Armadas, y Carabineros", señala el escrito.

Las FFAA en la Macrozona Sur ya comenzaron un incremento en las operaciones de control territorial relacionado con la seguridad de puntos críticos, patrullajes masivos e integración con medios aéreos y policiales.



Comité extraordinario

El general Curtis también "participó de un Comité Policial Extraordinario en el que se abordaron las distintas visiones y coordinaciones entre las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y la Fiscalía Regional", instancia en que se "revisaron los dispositivos de seguridad, así como los protocolos de respuesta y reforzaron la coordinación operativa entre las distintas instituciones", según se informa en la nota.

En ese sentido, el oficial enfatizó que existen "varias tareas que como Estado Mayor Conjunto y conforme al mandato del Ministerio de Defensa Nacional y las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas, apoyamos a la Jefatura de la Defensa Nacional de La Araucanía en sus requerimientos".

"De acuerdo a la evaluación –agregó– que se realizó, se implementó con el equipo de planificación del Ejército de Chile un instrumento de las operaciones de control territorial relacionados con la seguridad de puntos críticos, patrullajes masivos e integración con medios aéreos y policiales".

Por su parte, el jefe de la Defensa Nacional de La Araucanía, el general de brigada Alejandro Moreno, informó: "Como Jefatura de la Defensa Nacional nos encontramos en un proceso permanente de evaluación de cada una de nuestras estrategias. La percepción de la seguridad es constante a nivel regional, no solo en los lugares más complejos, sino con todos nuestros medios junto a Carabineros de Chile, estamos presentes entregando seguridad a lo largo de esta región".