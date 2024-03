Timonel PS: Veto a empresas israelíes "es una posición que no comparto"

La presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, difirió este viernes con la decisión del Presidente Gabriel Boric de vetar la presencia de empresas israelíes en la Feria Internacional del Aire y el Espacio (Fidae).

"Siendo muy crítica del conflicto que está desarrollándose (en la Franja de Gaza), sí creo que las complejidades de las relaciones comerciales en materia de defensa, donde hay contratos vigentes, es difícil y es una posición que yo no comparto", dijo la dirigenta oficialista, exsubsecretaria de Fuerzas Armadas en la segunda administración de Michelle Bachelet (2014-2018).

Vodanovic apuntó que "hoy día es el Presidente que ha tomado esa decisión, pero mi postura personal en esto no es para entrar en conflicto con el Gobierno, sino porque aquí puede haber distintas opiniones".

"Me parece legítimo, y reitero: habiendo sido subsecretaria, me parece una decisión que va a haber que abordar en el punto de vista de las relaciones comerciales y lo que significa la continuidad de muchos temas que no son de público conocimiento y tampoco me compete a mi comentar mayormente", concluyó.

Las declaraciones de la líder socialista se suman a los dichos de su homólogo del PPD, el también senador Jaime Quintana, que sostuvo a El Diario de Cooperativa que respeta la medida que tomó el Ejecutivo, pero que no la comparte.