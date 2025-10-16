Helicóptero FACh con cuatro tripulantes desapareció en Aysén

La Fuerza Aérea (FACh) informó, la noche de este jueves, que perdió contacto con un helicóptero MH-60M Black Hawk, perteneciente al Grupo de Aviación N°9, que realizaba una patrulla rutinaria en el sector refugio Eduardo García Soto, ubicado en la zona de Campos de Hielo Sur, Región de Aysén.

"La aeronave despegó desde el aeródromo de Villa O'Higgins, con destino a Campos de Hielo Sur, llevando a bordo cuatro tripulantes", detalló la institución castrense en un comunicado.

La FACh activó de forma inmediata el protocolo de búsqueda y rescate (SAR) "por parte de un equipo compuesto por helicópteros, aviones y efectivos PARASAR institucionales", por lo que informará novedades "a medida que se disponga de nuevos antecedentes".

Entrenamientos en condiciones extremas

La emergencia ocurre en el marco de la campaña "Campos de Hielo 2025", iniciada por la entidad en octubre. El objetivo es realizar entrenamientos en condiciones climáticas extremas, como preparación para la futura campaña científica-polar Glaciar Unión, además de efectuar un operativo médico y dental en Villa O'Higgins.

Habitantes de la localidad reportaron haber notado un intenso movimiento de helicópteros durante el día, una actividad que, si bien es usual en la zona debido al despliegue, llamó su atención.

Hasta el momento, la FACh no ha solicitado apoyo a otras instituciones desplegadas en la región para las labores de búsqueda.

Ministra Delpiano: "Lamentable información"



La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, lamentó la situación e informó que el comandante en jefe de la FACh, el general del aire Hugo Rodríguez, dispuso "todos los recursos necesarios" para la búsqueda.

"A esas tareas se sumará también el Ejército, que dispuso un equipo especial, según me informó su comandante en jefe, el general Javier Ituriaga", agregó en su cuenta de X, donde señaló que continúa en "permanente contacto con la FACh" y espera "tener noticias positivas en las labores de búsqueda".