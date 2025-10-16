La Fuerza Aérea desplegó un hospital de campaña en Villa O'Higgins, en la Región de Aysén, donde ya sum más de 300 atenciones médicas para los ciudadanos que habitan esta localidad fronteriza con Argentina, en la zona donde termina la Carretera Austral.

Se trata de un operativo en el marco de la campaña "Campo de Hielo Sur 2025", y que llegó a un equipo multidisciplinario hasta la zona, permitiendo consultas médicas y odontológicas, incluyendo especialidades como neurología, ginecología y otorrinolaringología; sumando un total -espera la FACh- de más de 400 prestaciones a

"Lo que uno se lleva finalmente es la felicidad de la gente después de que le resuelves un problema que ellos no podían solucionar de forma simple. Y nosotros, entre otras cosas, le estamos devolviendo la sonrisa a Villa O'Higgins", comentó el comandante de Escuadrilla (S) Juan Pablo Lobos, médico urgenciólogo y jefe técnico del Servicio de Urgencia del Hospital FACh.

