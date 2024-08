La representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, Georgiana Braga-Orillard, hizo en Lo Queda del Día de Cooperativa un llamado de atención a quienes ostentan el poder político y económico por la falta de cambios, y los alertó de que son vistos como los "villanos" que impiden avanzar en las demandas ciudadanas.

Al ahondar sobre el XII Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024, la funcionaria expuso que "las personas se distanciaron de las elites políticas, económicas, sociales y simbólicas: dicen que hay temas que no se han resuelto, y no es por causalidad, (sino) porque hay un villano que no quiere y no me ayuda avanzar, y estos villanos son la elite política y, en segundo nivel, la económica".

"Es una relación que está desconectada", lo que se manifiesta en que "las elites ven a la ciudadanía como individualista, y los ciudadanos ven a la elite como los 'villanos del cambio' ", enfatizó.

No obstante, Braga-Orillard observó "una ventana de oportunidad" en el Chile actual, porque en la gente "los deseos de cambio son prevalentes, y hoy es distinto, porque quiere cambios graduales". En ese marco, comparó que "la ciudadanía es mucho más transversal y pragmática" en sus demandas e intereses que las elites, donde persisten las "dicotomías".

