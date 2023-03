"Absolutamente falso": Boric negó "telefonazo" del Gobierno para boicotear demolición de narco-casas

El Presidente Gabriel Boric negó este jueves las acusaciones del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, por un supuesto "telefonazo" al Ministerio Público para abrir un sumario interno para indagar la entrega de los antecedentes al jefe municipal, tras la última demolición de una casa con ampliación irregular en la comuna.

"Eso es absolutamente falso", dijo el Jefe de Estado desde el Palacio de La Moneda.

"La Fiscalía es un ente autónomo. No ha habido ningún llamado de parte del Gobierno. Además, estoy preocupado, como Gobierno, de luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico, y no contra alcaldes, así que en esa pelea no estoy interesado", agregó Boric.

La demolición de un cuarto domicilio en La Florida se aplicó en la víspera en la población Los Quillayes, en un operativo liderado por el alcalde Carter, al que también se le acusa de estar montando una campaña presidencial/electoral.

El jefe comunal afirmó que en el operativo "estábamos preparados para recibir disparos de los narcotraficantes, pero nunca un balazo por la espalda de parte del fiscal nacional".

Apuntó "que el jefe del Ministerio Público dijo en la mañana que era muy bueno que colaboraran. En un giro inexplicable, al atardecer cambia de opinión e inicia un sumario contra el fiscal que entregó esta información".

"No nos saquemos la suerte entre gitanos, sabemos lo que pasó, nadie cambia de opinión en ocho horas, aquí hubo un telefonazo", acusó Carter.

En respuesta a las acusaciones del alcalde y de la oposición, el ministro de Justicia, Raúl Cordero, explicó esta mañana que "cuando existen determinado tipo de informaciones al interior del Estado, como eventuales situaciones que podrían comprometer las responsabilidades, habitualmente lo que se suele hacer es instruir investigaciones de este tipo para despejar si efectivamente hay incumplimientos".

"Tengo la impresión de que ese sumario es simplemente verificar si el traslado de esa información fue de la manera correcta o no", señaló el secretario de Estado.

Respecto a su parecer a la estrategia de Carter, el titular de Justicia se remitió a los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá: "Ella ha señalado, y el Gobierno comparte, que hay maneras distintas de abordar este problema. El Gobierno tiene una distinta, además".

Mientras que la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, afirmó que no puede hacerse cargo "de acusaciones falsas e infundadas".