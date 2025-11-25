Síguenos:
Tópicos: País | Gobierno

Accidente en La Moneda: Funcionario fue golpeado por desplome de candelabro

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El afectado, perteneciente a la Subsecretaría del Interior, fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado hasta la Mutual de Seguridad.

Accidente en La Moneda: Funcionario fue golpeado por desplome de candelabro
 Mariano Reyes - Cooperativa

La peligrosa situación motivó una inspección de urgencia del estado de las luminarias del palacio presidencial.

Llévatelo:
Un accidente se registró este martes al interior del Palacio de La Moneda, donde un funcionario de la Subsecretaría del Interior fue golpeado en un hombro por el desplome de un candelabro.

Según información preliminar, el objeto -de grandes dimensiones y un peso considerable- cayó a un costado del trabajador, por lo que se activaron los protocolos de seguridad del recinto.

Fue atendido en el lugar, en primera instancia, posteriormente trasladado hasta la Mutual de Seguridad para descartar lesiones.

La acción derivó en inspecciones de la luminaria del palacio presidencial y se anunció el cierre de la sala de prensa del recinto, conocida como "La Copucha", para la respectiva revisión de los candelabros que se ubican allí.

Aunque de naturaleza distinta, el grave incidente de hoy recuerda al ocurrido el 28 de septiembre de 2024 en la misma sede de Gobierno, cuando el gásfiter Hugo Morales, de 63 años, falleció de un paro cardiaco en presuntas condiciones de exceso de trabajo.

A mediados de este mismo mes, en tanto, la Municipalidad de Santiago ordenó paralizar trabajos de remodelación de la fachada del histórico inmueble.

