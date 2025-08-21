Síguenos:
Tópicos: País | Gobierno

Cambio de gabinete: Nicolás Grau reemplaza a Mario Marcel como ministro de Hacienda

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El militante frenteamplista dejó la cartera de Economía en manos de Álvaro García (PPD), exmiembro del comando de Carolina Tohá.

Ignacia Fernández (independiente) asumió como titular de Agricultura, tras la salida de Esteban Valenzuela (FRVS).

Pese a los rumores de las horas previas, Camila Vallejo se mantiene en la vocería de Gobierno.

Gabriel Boric aseguró que su Administración mantendrá la política de responsabilidad fiscal: "En este cambio hay también continuidad".

