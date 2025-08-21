Síguenos:
Tópicos: País | Gobierno | Gabinete

Valenzuela desdramatiza su salida: "A veces, entre amigos y coaliciones, hay momentos de altos y bajos"

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tras su salida del Ministerio de Agricultura, el militante de la FRVS destacó el legado del Ejecutivo en materia agrícola y valoró la política del Presidente Boric para el mundo rural.

El exministro corroboró su apoyo a la candidatura de Jeannette Jara.

Valenzuela desdramatiza su salida:
 ATON (archivo)

"El partido ha sido categórico de que vamos a cumplir la palabra: Jaime Mulet participó en una primaria, la ganó lejos Jeannette Jara, y ella es nuestra candidata presidencial", aseveró Valenzuela.

El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela (FRVS), desdramatizó este jueves su salida del Gobierno y confirmó su apoyo a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

En la previa al cambio de Gabinete tras su salida y la renuncia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, Valenzuela destacó "el aporte que hizo el Gobierno, el Presidente (...) de lograr las 40 horas, también la reforma previsional, el Copago Cero, y para qué decir algo que hicieron los regionalistas verdes, este aporte enorme que fue el Royalty Minero, que metió plata a más de 280 comunas rurales, todo eso es algo muy valorable del Presidente y Gobierno en su totalidad".

En esa línea, el ahora exministro anunció que apoyará la candidatura de Jeannette Jara: "El partido ha sido categórico de que vamos a cumplir la palabra. Jaime Mulet participó en una primaria, la ganó lejos Jeannette Jara, y ella es nuestra candidata presidencial", enfatizó.

Consultado respecto a una eventual incorporación al comando de Jara, Valenzuela explicó: "En (materia) de descentralización, al que me he dedicado toda la vida, presidí la Comisión de Estado para la descentralización, hemos tenido niveles de acercamiento a través de parte de su equipo".

El otrora titular del Minagri también se refirió a la tensionada relación al interior de la coalición oficialista e indicó que "esto es parte normal de algo coalicional, (pero) el Presidente con el país ha llevado una agenda positiva, transformadora, y como él dijo, nunca más olvidar la ruralidad y ha cumplido".

"A veces, entre los amigos y las coaliciones, hay momentos de altas y bajas, (pero) lo importante es perseverar en el trabajo común y coalicional", concluyó.

