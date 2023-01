Caso Mateluna: Tohá sostiene que Boric no acusó irregularidades de la Justicia ni tampoco impugnó el proceso condenatorio

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la respuesta que la Corte Suprema difundió públicamente este martes con motivo de los comentarios el Presidente Gabriel Boric sobre el indulto que otorgó al exfrentista Jorge Mateluna, en los cuales el Mandatario aseguró que en el proceso que afectó a esa persona hubo "irregularidades" y que hubo "una valoración de la prueba que no estuvo a la altura" por parte de los tribunales.

Esta mañana, el máximo tribunal emitió un comunicado donde señaló que "se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece: 'La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley".

"Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos", agregó la Suprema.

En una rueda de prensa en la sede del Congreso en Valparaíso, Tohá dijo que "todo el contenido de la declaración de la Corte Suprema el Ejecutivo lo comparte y no nos parece que eso, en lo más mínimo, afecte el rol que le toca al Presidente en el ejercicio de sus funciones".

La jefa de gabinete afirmó que "el Presidente Boric y nuestro Gobierno tienen un compromiso absoluto con la independencia del Poder Judicial y nunca ha puesto en discusión el ejercicio que éste hace de sus atribuciones ni tampoco la validez del proceso que dio lugar a las condenas de todas las personas que fueron indultadas".

"El indulto está contemplado en la legislación, es una atribución que el Presidente tiene y no retrotrae las condenas ni tampoco pone una sombra de duda sobre los procesos que dieron lugar a esas condenas. Entonces, las declaraciones de la Corte, desde el punto de vista del Ejecutivo, son recibidas como una opinión en la cual no tenemos disidencia alguna", aseveró.

"NO SE ESTÁ REFIRIENDO A IRREGULARIDADES DEL PODER JUDICIAL"

Según Tohá, "las declaraciones que el Presidente de la República ha hecho en ningún caso quieren poner en cuestión los juicios que hay detrás de estas condenas ni la labor de los tribunales de justicia. En esto queremos ser categóricos, que no quede ninguna duda, que cualquier interpretación que se haga excluya esa posibilidad".

En esa línea, la jefa de gabinete insistió en que Boric "ha sido también bastante claro: él está haciendo referencia al debate público que hubo y a opiniones que distintos actores han dado en el contexto de ese debate, no a una opinión que él tenga del Poder Judicial. Al contrario, quiero reafirmar -y, además, esto lo conversamos antes de salir a hablar con ustedes en la prensa- que nunca ha estado en su opinión el que detrás de estos juicios haya irregularidades del Poder Judicial".

"Lo que él hizo fueron referencias a cosas que se dijeron en el transcurso del debate, que ha habido en torno a estos casos, opiniones de personas reconocidas que han expresado juicios respecto de cómo fueron estos procesos. No un juicio suyo al Poder Judicial ni a la labor de estos procesos que dieron lugar a estas condenas", enfatizó.

"Mi papel no es hacer exégesis del Presidente. Lo que puedo dejar muy claro es que hay interpretaciones que se han instalado de sus palabras que están excluidas: (el Mandatario) no se está refiriendo a irregularidades del Poder Judicial, no está poniendo en cuestión el proceso que dio lugar a estas condenas, no está buscando tampoco intervenir en la labor de los tribunales de justicia. Está haciendo referencia a cosas que se han dicho en el debate público sobre estos casos, nada más y nada menos", remarcó.