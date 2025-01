Diputado RN: Presidente Boric bypaseó a las comunidades mapuche

El Gobierno decidió esta semana prorrogar por tres meses el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, debido a la falta de conclusiones en torno a la restitución de tierras a las comunidades mapuche.

Esto, causó la crítica de Miguel Mellado (RN), diputado por La Araucanía, quien incluso dijo que la comisión fue sólo para "uso político".

La instancia fue puesta en marcha en marzo de 2023 y debía funcionar hasta el 31 de enero de este año, pero no llegó a total acuerdo.

Mellado sostuvo que "el Presidente Boric usó esta comisión para 'bypasear' a las comunidades mapuches de La Araucanía y que no lo molestaran durante todo su Gobierno y no les dio nada de lo que prometió en su campaña electoral", señaló el parlamentario.

El parlamentario agregó que el Mandatario "usó la comisión políticamente para que se reunieran, para que hicieran como que estaban escuchando, pero no han concluido absolutamente ningún camino en este año y medio. Puros viajes, pérdida de plata para los chilenos y la verdad es que conclusiones ninguna".

"Hemos avanzado"

Una opinión distinta tuvo el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, quien comentó que "hay temas complejos, el tema tierra, el tema de cómo se repara al mundo indígena o de qué forma o cuánto. Sin duda que hay muchas preguntas y por eso pedimos esta prórroga para poder seguir avanzando".

"También es importante poder mostrar que aquí hemos avanzado, que hay un paquete de cosas que se han ido conversando, que estamos bastante de acuerdo en muchos otros aspectos, pero no podemos olvidar y no podemos dejar de lado que esto es un problema complejo, por lo mismo no esperemos que en un año se pueda solucionar un problema que lleva más de 100 años", enfatizó.