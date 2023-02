Boric: No me he sentido presionado por un cambio de gabinete; siempre estamos evaluando los equipos

El Gobierno tomó distancia este lunes sobre un posible cambio de gabinete para marzo, que mantiene expectante a las dos coaliciones del oficialismo ad portas, además, de que la Administración de Gabriel Boric cumpla su primer año.

En su retorno tras las vacaciones, el Mandatario remarcó que su "intención e interés es proyectar esta Alianza de Gobierno en el largo plazo, por eso siempre estoy con ellos y no en una lógica de presiones, yo no me he sentido así (presionado) por lo menos".

"Siempre estamos evaluando nuestros equipos", enfatizó también.

En tanto, aunque Cadem constató un aumento en la aprobación ciudadana a su mandato, que llegó a su mejor nivel en cuatro meses, Boric sostuvo que le "ha tocado estar arriba y abajo en las encuestas, y uno no puede fijar su trabajo en torno a esa foto semanal".

"Por lo menos tengo la tranquilidad de que estamos conectando de buena manera con las prioridades de la ciudadanía en materia de seguridad, alza en el costo de la visa, reconstrucción tras los incendios. Tengo la tranquilidad de que eso va a ser reconocido en su momento por la ciudadanía", afirmó.

PPD NO CREE QUE HAYA "CASTIGO" POR NO PLEGARSE A LISTA ÚNICA

De todos modos, la eventualidad de un ajuste en los ministerios sigue rondando en el oficialismo, y en el comité político ampliado de hoy en La Moneda se conversó sobre cuál sería la fecha idónea para realizarlo.

En la vereda del Socialismo Democrático, en el PPD, en tanto, descartan que existan temores en la interna sobre posibles represalias por la decisión del partido de no plegarse a la idea de una lista única para la elección de consejeros constitucionales; y cuando la tienda ha estado abogando por conseguir una mayor representación en el Gobierno.

"Yo creo que puede haber malestar, por cierto que algunos compañeros o compañeras de partidos de Apruebo Dignidad, pero de ahí a que el Presidente tenga una actuación que tenga que ver con eso jamás lo creería. Ha quedado suficientemente clara la buena fe respecto de nuestra definición y nuestra lealtad con el Gobierno, de modo que no creo que exista nada asociado a algún castigo", comentó la timonel Natalia Piergentili.

Desde la otra coalición también desestiman esa posibilidad.

"Por lo menos no he sido parte de una reunión de Apruebo Dignidad donde vayamos a hacerle un planteamiento de esa naturaleza como bloque al Presidente de la República. Yo he escuchado del PPD que ellos son conscientes de que la decisión que tomaron puede traer consecuencias a la hora de su aspiración de mayor representación en el gabinete", dijo el senador Juan Ignacio Latorre, timonel de Revolución Democrática.

Además, apuntó que "el debate sobre el cambio de gabinete finalmente ya está en manos de La Moneda y el Presidente, él tiene la última palabra y verá cómo se realiza, el tema de los equilibrios, cómo quedan los partidos y los independientes".

"VAMOS A RENOVAR NUESTRO COMPROMISO", DICE VOCERA

Asimismo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, recordó que la decisión de un cambio en el gabinete recae sobre el Presidente y que, por ahora, quienes son parte del Gobierno siguen con el compromiso de "seguir presente en terreno y trabajando".

"Cada cierto tiempo se producen este tipo de discusiones, de presiones a través de la prensa o incluso en instancias reservadas. Sin embargo, acá hemos sido sumamente claros y claras, esto es una atribución exclusiva al Presidente de la República", afirmó Vallejo en su tradicional punto de prensa semanal.

En esta línea, la secretaria de Estado aseguró que el compromiso de quienes componen el Gobierno es "seguir presente en terreno y trabajando por los compromisos y todas las medidas que hemos expuesto ante la ciudadanía".

"Vamos a renovar nuestro compromiso en fortalecer siempre nuestro trabajo, en evaluarnos permanentemente para poder mejorar", puntualizó la vocera.

La ministra indicó también las prioridades que se establecieron para marzo en el comité político de esta jornada, destacando la reforma tributaria y las ayudas sociales y económicas.

A esto se sumará una marcada presencia en terreno, anticipando una visita del Presidente Boric a la zona centro sur del país para monitorear la situación de incendios forestales, y luego a Tarapacá, en el norte, con un foco en la seguridad, en el contexto del inicio del despliegue militar en las zonas fronterizas septentrionales del país.