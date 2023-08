Caso convenios: Líder del gran empresariado pidió a Boric "tomar el toro por las astas"

El timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, se sumó este jueves a las presiones para que el Presidente Gabriel Boric remueva a su ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, cuya salida es vista por la oposición y parte del oficialismo como un gesto necesario para descomprimir la crisis política derivada del "caso convenios".

"Yo creo que aquí tenemos un Presidente que tiene que tomar esto con la mayor firmeza, porque nos guste o no, esto le está pasando a él en su Gobierno, y él tiene que liderar todas las conversaciones con todo el mundo político para ver cómo salimos de acá", dijo esta mañana el líder de la principal patronal de Chile en entrevista con Radio Universo, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara en la víspera un proyecto de acuerdo para que el Jefe de Estado le pida la renuncia a su amigo íntimo, fundador de Revolución Democrática.

"Muchas veces habrá que hacer los sacrificios que correspondan", agregó Mewes, aseverando que "más vale ponerse colorado una vez que rosado 100 veces, y creo que las decisiones hay que tomarlas. Para eso nos gobiernan".

Se requiere "liderazgo del Presidente con los partidos políticos; tiene que tomar el toro por las astas", enfatizó.

RESPUESTA DE MARCEL

Consultado por los dichos del líder de la CPC, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que "no recuerdo en mis años que llevo en la política a un dirigente empresarial que se pronuncie respecto de la decisión de mantener o no a un ministro".

El jefe de las arcas fiscales, quien ha mantenido constantes encuentros con Mewes en medio de las negociaciones para sacar adelante el pacto fiscal que impulsa el Gobierno, añadió que "vivimos en un país con régimen presidencial, donde es el Presidente quien define a sus equipos de colaboradores".

"Por lo tanto —concluyó—, me parece que es un tema que no corresponde a un liderazgo gremial".

El "caso convenios", que estalló en junio en Antofagasta cuando se desvelaron supuestas irregularidades en millonarios convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva, vinculada a RD, ha ido salpicando a distintas autoridades y hasta la fecha ya han renunciado cuatro altos cargos, entre ellas las exsubsecretarias de Vivienda y Cultura, Tatiana Rojas y Andrea Gutiérrez, respectivamente.

"En esto no podemos tener medias tintas, y es totalmente irrelevante si son o no cercanos a alguien. El sentido de la función pública es servir al pueblo y al bien común, no servirse de él. Por eso el Estado debe mejorar sus estándares pensando en cómo llegar mejor a las personas", dijo Boric el martes en un mensaje en la red social X, conocida anteriormente como Twitter.

El Mandatario definió el caso de Democracia Viva como "actos de corrupción".

La oposición lleva semanas pidiendo la renuncia de Jackson y ha subido el tono de sus críticas en los últimos días, sobre todo la Unión Demócrata Independiente (UDI), que ha condicionado su diálogo con el Ejecutivo en distintas materias, como la reforma tributaria y de las pensiones, a la salida del ministro.