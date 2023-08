"Compañero Presidente": La carta con que Giorgio Jackson presentó su renuncia a Boric

Minutos después de que informara públicamente su renuncia al Gobierno, salió a la luz la carta con la que Giorgio Jackson dio a conocer su decisión al Presidente Gabriel Boric, tras casi dos años de mandato en los que encabezó los ministerios de la Segpres y de Desarrollo Social.

"Compañero Presidente -comienza la misiva-, hoy he tomado la difícil decisión de presentarle mi renuncia indeclinable", la cual atribuye a que "la oposición ha definido utilizar políticamente mi presencia en el gabinete como una excusa para no responder a las urgencias de las personas y no avanzar en las reformas que Chile necesita".

"Para acometer ese propósito, desde sectores de la oposición han incurrido en mentiras, injurias y calumnias, sin presentar por cierto absolutamente ninguna prueba que me vincule a algún delito", remarcó el fundador de Revolución Democrática, el partido más golpeado por la crisis que gatilló el caso convenios.

Dado lo anterior, el exministro planteó que "no será sorpresa para usted comprender que no permitiré que haya sectores políticos que se escuden en estos argumentos para justificar su obstruccionismo hacia la necesaria reforma de pensiones", y dijo esperar que su salida del Ejecutivo facilite que "la oposición se siente en la mesa y haga sus esfuerzos para construir entre todas y todos un país más justo".

Asimismo, adelanta que "tomaré todas las acciones necesarias para que las mentiras, injurias y calumnias vertidas en mi contra se revelen como tales".

"EL HONOR MÁS GRANDE DE MI VIDA"

Hablando directamente al Jefe de Estado, cuya amistad se remonta a sus tiempos como dirigentes estudiantiles, Jackson asegura que "trabajar bajo su mandato ha sido el honor más grande de mi vida".

"En estos 17 meses, y como fruto del trabajo colectivo, hemos logrado grandes avances que de seguro con la distancia del tiempo, y fuera del calor de la contingencia, podrán ver frutos sólidos y ser valorados por la población", prevé el exsecretario de Estado, mencionando entre ellos las alzas del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, el copago cero en Fonasa y la Comisión por la Paz y el Entendimiento.

Relevando también parte de las tareas pendientes de Desarrollo Social, como un Sistema Nacional de Cuidados y la reducción de la pobreza, Jackson añadió que "no tengo dudas de que si continuamos la agenda de cambios, la inmensa mayoría de la población va a poder palpar dichos avances", aunque advirtió que su aplicación "responsable" requiere del pacto fiscal.

"Quiero dejarle claro, Presidente, que mi compromiso y lealtad hacia usted y el proyecto de Gobierno que lidera se mantienen intactas, y que creo firmemente en la unidad de las fuerzas progresistas como vía para construir mayorías. No podemos bajar los brazos hasta que las personas mayores tengan una vejez digna, las niñas y niños sus derechos garantizados y toda la población acceda a una salud digna y oportuna", enfatiza la misiva.

Al cierre, el exministro agradeció la confianza que el Presidente Boric "ha tenido en mí durante todos estos meses", así como a los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social porque "día a día disponen lo mejor de sí para avanzar en mayor justicia social en el país".