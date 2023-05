Denuncia de acoso sexual motivó salida del subsecretario de Previsión Social

Sorpresa causó el último viernes la abrupta salida del Gobierno de Christian Larraín Pizarro (independiente), ahora exsubsecretario de Previsión Social, debido a que el personero era uno de los líderes de la discusión con los parlamentarios para lograr un acuerdo en torno a la reforma previsional.

La renuncia del ingeniero comercial fue informada por la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia a través de un escueto comunicado, sin precisar los motivos.

En ese marco, para la oposición la noticia significó que el Ejecutivo "ha renunciado a llevar adelante el proyecto que había presentado inicialmente", opinó el fin de semana el jefe de la bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum.

Pero según publica este lunes La Tercera, la salida de Larraín fue desencadenada por una denuncia formal de acoso sexual que presentó una funcionaria ante el Ministerio del Trabajo.

En La Moneda, sostiene el medio, explicaron que la denuncia fue conocida el jueves por parte del Presidente Gabriel Boric, el comité político y la ministra del Trabajo, Jeannete Jara, quien era la jefa directa de Larraín.

La acusación de la mujer señaló comentarios y actitudes de índole sexual realizados por su superior, el entonces subsecretario

Siempre según el diario, el Ejecutivo no pidió realizar un sumario por el caso porque el proceso podría eternizarse, abriendo un flanco complejo para La Moneda e incluso afectando el avance de una de las reformas eje del Mandatario.

Pero ante la gravedad de los hechos denunciados, el jefe de Estado optó por remover a Larraín: "Era la máxima sanción posible", dicen en el Gobierno.

La Tercera contactó el pasado jueves al área de comunicaciones de la Subsecretaría de Previsión Social para preguntar si existía alguna acusación formal por acoso, y la respuesta fue que no tenían información. De todas manera, la repartición dio cuenta de la consulta al Ministerio del Trabajo y también a La Moneda, luego de lo cual se determinó la salida del subsecretario antes de que el caso estallara por la prensa.

De momento, el Ministerio del Trabajo evalúa si corresponde remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República, en tanto que ya resolvió actualizar los protocolos de acoso sexual al interior del organismo.

En reemplazo del ingeniero comercial asumió como subrogante la abogada Consuelo Maldonado Herrera, quien se desempeñaba hasta entonces como jefa de gabinete de la Subsecretaría.

"DECISIÓN CORRECTA"

El diputado socialista Juan Santana, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, recordó este lunes que "el Gobierno desde su inicio ha establecido un estándar para el correcto cumplimiento de sus labores por parte de las autoridades, y en ese aspecto no hay ninguna autoridad, no hay ningún dirigente, no hay ninguna dirigenta que esté obviado, que esté exceptuado de cumplir con esos estándares".

En ese marco, aunque desconoce el detalle de la denuncia conocida a través del citado medio, sostuvo que, de ser cierta, "en primer lugar lo lamentaría mucho porque, digamos, es una autoridad de este Gobierno, de nuestro Gobierno, pero me parece que, de ser cierto, el Ejecutivo, el Ministerio del Trabajo y el Presidente Boric están tomando la decisión correcta porque los estándares que se establecen para las autoridades son a todo nivel",.

"No hay ninguna justificación para argumentar en contra de estos estándares que ha puesto el propio Gobierno y, por lo tanto, a mí me parece que de ser cierta la denuncia (...) la decisión que ha tomado el Gobierno es la correcta", concluyó el legislador oficialista.

A su turno, el diputado Alberto Undurraga (DC), integrante de esa instancia parlamentaria, apuntó que "lo que corresponde es que se haga la investigación correspondiente, pero para que esto no afecte el proceso de la reforma necesitamos que cuanto antes el Gobierno nombre a un o una reemplazante, que esperamos tenga no sólo la capacidad técnica, sino también de diálogo para construir un acuerdo".

En la oposición, la UDI Flor Weisse, de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, emplazó a que "haya una real voluntad y compromiso de proteger a las mujeres, y que no importe de quién sea el acusado, si es de un color político u otro".

"La ministra (de la Mujer, Antonia) Orellana es la primera que debería estar hablando en esta materia y haciendo todas las acciones para que este hecho no quede en la impunidad; por supuesto, primero debe investigarse", continuó.

VOCERA PIDE NO AFECTAR DEBATE PREVISIONAL

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), también comentó la salida de Larraín, pero antes de conocerse públicamente la denuncia.

Aseguró que en el Ejecutivo "estamos haciendo todo lo más rápido posible para tener un nuevo subsecretario o subsecretaria, cosa de no dejar vacío ese rol, independientemente de que ese ministerio avanza con equipos y no depende sólo de una autoridad, pero efectivamente entendemos la importancia de tener rápido el nuevo nombramiento".

Cuestionó, en tanto, que haya sectores que quieran obstaculizar las negociaciones sobre la reforma de pensiones.

"Siempre alguien puede buscar una excusa para perjudicar el avance de una reforma tan importante, pero consideramos que no hay razón alguna. Los diálogos se han sostenido, las consultas, los equipos técnicos. Ha avanzado toda esa discusión y, en la medida que se logren los acuerdos, esperamos poder materializarlos cuanto antes", remarcó.