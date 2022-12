Exseremi desvinculada por Jackson lo acusó de encabezar una "operación política para menoscabarme"

Una semana después de ser removida de su cargo, Patricia Hidalgo (PPD), exseremi Metropolitana de Desarrollo Social, rechazó los argumentos del ministro de esa cartera, Giorgio Jackson (RD), para decidir desvincularla, asegurando que su objetivo es "menoscabarme".

La exautoridad denunció haber recibido presiones para votar de determinada manera ciertos proyectos, tras lo cual inicialmente fue responsabilizada por el Ministerio de no haber hecho las denuncias pertinentes en un caso de presunta violación en una residencia dependiente de éste.

Pero además de remarcar que Hidalgo no le informó de las supuestas presiones indebidas, Jackson argumentó este martes que su evaluación entró en un declive por una supuesta mala gestión de sus subalternos, y por una descoordinación en un viaje de una de las subsecretarias de la cartera a Colombia.

La exseremi, que ya anunció acciones legales contra el ministro, señaló a Cooperativa que "me parece súper extemporáneo y un despropósito todas las cosas que él diga ahora, porque si él tenía todos esos antecedentes míos me debió haber sacado mucho antes del cargo con esos argumentos, y no ahora, después de que yo digo las presiones indebidas que recibí, haya sacado declaración de lo que se le ocurra".

"No me extrañaría que mañana aparezca quizás qué cosa, un vecino mío declarando algo, un expololo, no sé; puede pasar de todo ya, porque me doy cuenta de que él está en una operación política para menoscabarme", acusó.

Para conocer las explicaciones y descargos de los involucrados, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara Baja, Marlene Pérez (Ind-UDI), citó a una sesión extraordinaria que se llevará a cabo el próximo 15 de diciembre.

"Se está deslegitimando una denuncia con otra denuncia, y como presidenta de la comisión decidí citar a una sesión extraordinaria al ministro y a la subsecretaria para que nos expliquen de las graves acusaciones que podrían ser constitutivas de delito", afirmó Pérez, quien enfatizó que "es urgente conocer todos los antecedentes".

La legisladora gremialista agregó que "además vamos a escuchar los descargos de la exseremi, quien confirmó que estará presente".