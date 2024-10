Eyzaguirre deploró spot radial UDI que se aprovecha del caso Monsalve: "Es política baja"

El exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) deploró en El Primer Café de Cooperativa la propaganda electoral que difundió la UDI esta semana en radios asociando el caso de Manuel Monsalve, quien salió de la Subsecretaría del Interior la semana pasada denunciado por violación, con la gestión del Gobierno frente a la crisis de seguridad.

El spot, enmarcado en las elecciones de este finde semana, lo presenta el timonel gremialista, Guillermo Ramírez, quien recuerda los constantes emplazamientos a La Moneda para que removiera al gabinete de seguridad, y sostiene: "El tiempo nos dio la razón, porque mientras usted sufre asaltos, portonazos, robos, encerronas y crímenes, la principal autoridad encargada de combatir la delincuencia, no hacía su trabajo por las razones que todo el país conoce".

A propósito de aquel anuncio y las presiones opositoras para un cambio de gabinete, poniendo en el centro de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), Eyzaguirre comentó que "el problema es que comenzar a buscar culpabilidades en un cierto hecho que crea estupor (...) de una situación que los sobrepasó a todos, no me parece una actitud constructiva".

"Mucho menos me pareció una publicidad política del presidente de la UDI, que decía que mientras la delincuencia está al descampado, el Gobierno, a través de su principal encargado, se dedica a lo que todos sabemos, como diciendo que esto fue deliberado. Eso es política baja", recriminó el otrora titular de Hacienda, Segpres y Mineduc.

Eyzaguirre enfatizó el caso debería tratarse "únicamente (como) un caso personal", y donde "el problema del Gobierno es que se demoró en reaccionar, pero esa es toda su culpa, que no es menor, pero esa es su culpa".

Analizó que "la presunción de inocencia del victimario tiene que equilibrarse con la presunción de verosimilitud de la víctima, y en eso yo estoy de acuerdo que no hubo un buen equilibrio" por parte del Ejecutivo.

A raíz de los antecedentes que se han ido conociendo, como el uso que Monsalve hizo de la PDI incluso antes de conocerse la denuncia, Eyzaguirre enfatizó que "lo que añade problemas a todo esto es que, lo que no es objeto de presunción alguna, son las acciones que desarrolló el exsubsecretario en torno a usar a las policías para un caso particular, y eso es completamente inaceptable y no debió haber dado paso a duda alguna".

"Debió haber salido de inmediato (del cargo), por tanto, el Gobierno se equivocó y demoró. Podemos entender también el estupor que te genera una traición de alguien tan clave, y (en la reacción puede haber) alguna demora o desinteligencia. Pero el Gobierno tiene que reconocer que se equivocó, y ahora (hay que dejar que) las instituciones se hagan cargo", concluyó.