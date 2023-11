Gobierno insistió en la necesidad de enfrentar la delincuencia como política de Estado

A poco más de dos semanas del plebiscito constitucional de salida, el Gobierno insistió en la necesidad de enfrentar la delincuencia como una política de Estado a fin de avanzar de manera expedita en la tramitación de proyectos que brinden mayor seguridad en la ciudadanía.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), afirmó que "uno puede estar largamente discutiendo en reuniones sobre qué hizo uno, quién no hizo otro. Pero al final del día, ese debate no le ayuda en nada a las personas que están esperando respuestas".

"El Presidente extiende la mano para que haya un poco más de generosidad, pero no generosidad con el Gobierno, es para que haya generosidad con la ciudadanía. El crimen organizado ha avanzado porque nos hemos enfrascado en que la discusión de seguridad es una discusión casi meramente electoral y que se usa para poder ganar votos en una campaña. Y ese tiempo ya deberíamos poder cerrarlo, superarlo, y decir que el tema de la seguridad es una política de Estado", agregó.

Dicha tesis del Ejecutivo ha generado molestia en diferentes sectores. Al respecto el diputado de la bancada del PPD, el independiente Jaime Araya, exigió disculpas de la ministra Vallejo, ya que, a su juicio, es un error llevar este tema al ámbito electoral.

REACCIONES AL MEA CULPA DEL MANDATARIO

En paralelo, siguen los ecos atrás el mea culpa del Presidente Gabriel Boric. La oposición direccionó sus cuestionamientos al Partido Comunista y al Frente Amplio, acusando que es ese sector el que sigue votando en contra de las iniciativas sobre seguridad.

"El tema es que, si esas leyes hubieran estado seis años atrás, probablemente no habría avanzado tanto el crimen organizado. La cantidad de inmigrantes ilegales que han entrado, en que algunos de ellos vienen solamente aquí a delinquir. Y bueno, hay un daño que ya está hecho y todo el mundo lo sabe", sostuvo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI).

"Y ahora necesitamos esas leyes, necesitamos realmente ponernos de acuerdo. En general, son las figuras de extrema izquierda las que votan en contra de todo. Y, por lo tanto, yo le pediría al Presidente que en realidad alinee a sus diputados y sus senadores", agregó la jefa municipal.

Que el presidente @gabrielboric reconozca sus errores de cuando fue oposición es positivo, pero muy insuficiente. Este cambio de actitud llega 6 años tarde. Lo que hoy necesitamos es sin duda, mayor seguridad Pero también que sus parlamentarios la garanticen a través de proyectos… pic.twitter.com/JSLYgARMp6 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) November 28, 2023

ACTITUD "MEZQUINA"

Desde Apruebo Dignidad descartan que no haya disposición para avanzar en la agenda de seguridad y apuntaron a una actitud "mezquina" por parte de la oposición.

La diputada e integrante de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara, Alejandra Placencia (PC), evitó profundizar en la mea culpa del Mandatario y señaló que "tenemos matices, visiones distintas, pero este espacio democrático y diverso da para que las resolvamos justamente en pos de que los proyectos salgan y resuelvan aquellas cosas que hoy día son relevantes para la ciudadanía. Entonces, me parece que ha sido una actitud mezquina por parte de la oposición".

"Ellos tendrán una crítica respecto de cómo nosotros abortamos los temas, me parece legítimo, pero decir de ahí a que nosotros no hemos estado en disposición me parece que es una falacia. O sea que yo no sé a media culpa respecto de qué tendría que hacer yo. Creo que no corresponde", añadió la legisladora.

En La Moneda está programado un consejo de gabinete para el viernes. Mientras que, para mañana jueves, la vocería de Gobierno informó que estarán abogados completamente en el proyecto de Presupuesto 2024.