Grau ante críticas a su debut en Hacienda: "Estas cosas se solucionan con trabajo"

El nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio), participó este viernes de la conmemoración del centenario del Banco Central, donde abordó los cuestionamientos de la oposición a raíz de su llegada a la cartera tras la salida de Mario Marcel.

La actividad se desarrolló en las dependencias del Instituto Emisor, en la esquina de Agustinas con Morandé, en Santiago Centro, y marcó el debut del nuevo equipo económico tras el cambio de Gabinete que realizó el Presidente Gabriel Boric la tarde de ayer.

Antes de participar en el evento, Grau conversó con los medios y expresó sentirse "contento de partir mis actividades públicas en esta celebración. Ahora recién estaba trabajando con los (nuevos) equipos del Ministerio de Hacienda".

En esa línea, el titular de Hacienda abordó las críticas opositoras frente a su llegada a la cartera: "Todas estas cosas siempre se solucionan con trabajo. Con todos los parlamentarios hemos tenido un excelente trabajo legislativo en conjunto. Ustedes conocen los proyectos de ley que hemos aprobado, en todos ellos hemos tenido que construir mayorías tanto con el oficialismo como con la oposición".

"El país sabe de mi trabajo y estoy seguro que va a seguir siendo tan positivo en el caso de Hacienda", aseveró.

La actividad también contó con la participación del nuevo ministro de Economía, Álvaro García (PPD), quien destacó los desafíos que asumirá al mando de esa cartera; y con la presencia del extitular de Hacienda, Mario Marcel.