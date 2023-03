El analista político Hugo Herrera afirmó que la remodelación que el Presidente Gabriel Boric hizo este viernes en cinco ministerios, de cara a su segundo año de mandato, "no es un cambio de gabinete que genere demasiado aire", pues "no hay nombres que vayan a cambiar el ritmo o la actitud del Gobierno". En Lo Que Queda del Día, de Cooperativa, el profesor de la Universidad Diego Portales sostuvo que "es un cambio más bien técnico que político", de "personas con trayectoria y no personas que vayan a mover la conducción política". En tal sentido, advirtió que "es un riesgo mantener este asunto a media marcha, hacer solamente un cambio poniendo el énfasis en la gestión, la parte política dejándola a nivel de las subsecretarías y no haber avanzado rápidamente el cambio político, a ponerle nueva quilla política al Gobierno, sobre todo pensando que lo que se viene es el perfilamiento del Gobierno y no le va a quedar mucho tiempo más, porque se viene la agenda constituyente de nuevo. Entonces, tiene poco margen de operación".

