A siete meses de concluir su mandato, el Presidente Gabriel Boric realizó este jueves un nuevo cambio de gabinete.

Nicolás Grau asumió como ministro de Hacienda tras la sorpresiva renuncia de Mario Marcel, y poniéndose a tono con sus nuevas responsabilidades, apareció en La Moneda con una corbata al cuello, prenda que no se le conoció durante sus años previos en el gabinete.

Álvaro García, militante PPD y ministro de la época de la Concertación, se hizo cargo de Economía; e Ignacia Fernández juró en Agricultura tras la remoción, ocurrida el miércoles, de Esteban Valenzuela (FRVS).

La ceremonia tuvo un tono emotivo, visible especialmente en los rostros del propio Marcel y de la titular de la Mujer, Antonia Orellana.

