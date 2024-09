"No aplica sus facultades": Republicanos ingresará hoy acusación contra Tohá

El diputado Stephan Schubert (ind-Republicanos) confirmó en Cooperativa que, terminado el plazo que su bancada dio a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para renunciar al cargo, presentarán una acusación constitucional en su contra este mismo lunes.

Según planteó en El Diario de Cooperativa, el "extenso libelo" que preparan se basa en "todas las facultades que tiene (la cartera) y que, a nuestro entender, la ministra no ha ejecutado de la manera apropiada", por cuanto "ha dejado de aplicar normas o las ha aplicado de mala forma, y esto redunda en una inseguridad en nuestro país".

Asimismo, cuestionó que "sigue el mismo equipo en el Ministerio, no ha habido cambios, pero sí hay cambios en la realidad que demuestran que las acciones adoptadas no son suficientes, no son las apropiadas; el Presidente (Gabriel Boric) no los remueve, ellos no renuncian y entonces, nos vemos en la obligación de ejercer las facultades que tenemos", como es el caso de esta acción fiscalizadora.

Por ende, entre los incumplimientos que observan los republicanos por parte de Tohá está el que no pidiera la renuncia "a lo menos" al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, por su criticado rol en la persecución delictual.

"Las propuestas y políticas públicas que han establecido, como Calles sin Violencia, no están aplicándose de manera apropiada ni están dando resultados, y es un hecho que tenemos una realidad delictual que no teníamos antes, y el equipo ministerial sigue adelante como si lo estuviera haciendo bien, en circunstancias en que claramente, los chilenos nos damos cuenta de que eso no ocurre", zanjó Schubert.

"NO ES UNA JUGARRETA POLÍTICA"

Consultado respecto de si las bancadas de Chile Vamos ya han comprometido sus votos, el diputado se limitó a señalar que "los apoyos han estado fluyendo de manera natural y espontánea (...) hay varios parlamentarios que han manifestado interés".

"Esto no tiene que ver con una rencilla o con un sector político enrostrándole al oficialismo, sino que con la seguridad de los chilenos, y está en nuestra convicción que es lo correcto", de modo que "esperamos que el resto, no sólo de la oposición, sino que también del oficialismo, se sume, porque hay un inmovilismo del Presidente de la República; si él hubiera removido a la ministra o cambiado a su equipo, esta acusación no se presentaría".

Frente a quienes ven el libelo como un intento opositor de distraer la atención del caso Cubillos, o reenfocar la campaña electoral en torno a la agenda de seguridad, el republicano insistió que "esto no responde a una jugarreta política, sino que al hecho de que la situación no da para más".