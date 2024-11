Orellana y manejo del caso Monsalve: Hago mis evaluaciones donde corresponde

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, optó por no profundizar en su evaluación de la forma en que La Moneda abordó el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, hoy en prisión preventiva, acusado de abuso sexual y violación.

Consultada en Una Nueva Mañana si cargaba con alguna decepción, por no haber sido informada inmediatamente y darle un perspectiva de género a las decisiones de la Presidente, Orellana respondió que "esas evaluaciones no me corresponde hacerlas a mí (...) y yo hago mis evaluaciones donde corresponde".

"Insisto, nosotros es lo que estamos enfocadas actualmente en redoblar los esfuerzos, porque cuando se habla de un caso delito sexual de alta connotación pública, no hablamos solo entre periodistas y Gobierno o entre medios u oposición y otros", añadió ante la consulta si manifestó algún reparo en privado.

En el oficialismo se ha cuestionado que Orellana no fuera parte de las personas que tuvieron conocimiento del caso durante las primeras 48 horas, por el enfoque que pudo aportar. De hecho, en CNN, la diputada frenteamplista Lorena Fries incluso consideró que "los varones de La Moneda" eran igual de machistas, pese al la definición de "gobierno feminista" que el Presidente acuñó al inicio del mandato.

Sobre este concepto, la secretaria de Estado dijo creer que "en particular, en lo que a nuestros compromisos legislativos, hemos dado pasos contundentes. Ahora evidentemente son no un juicio que hago yo, pues lo hará la ciudadanía".

"Apenas tomamos conocimiento hicimos lo que hacemos con cada caso del que tomamos conocimiento, que es hacer la oferta de atención jurídica y también psicosocial (...) la denunciante en su legítimo derecho como mujer mayor de edad, en sus plenas capacidades optó por una representación particular y la atención psicosocial la puede activar cuando ella lo estime necesario", resumió.