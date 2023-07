El exministro de la Segpres Nicolás Eyzaguirre (PPD) reflexionó en El Primer Café acerca del robo en el Ministerio de Desarrollo Social y expresó tener una "tremenda decepción" por el nivel del debate: "estamos realmente en la política del espectáculo, en tratar de sacar titulares sobre la base de quien hace la declaración más disonante", fustigó. Asimismo, cuestionó que "a quién le sirve todo esto, porque el país está pasando por definiciones fundamentales" en el tema constitucional, tributario y previsional, "y resulta que todas esas definiciones de fondo, donde la derecha ha regresado sobre sus pasos a posiciones hiperconservadores, eso no está en la discusión publica", pero lo que sí se está discutiendo, añadió, es si "hubo o no complicidad de un ministro (en este hecho), que nadie sabe, por supuesto que no hay ninguna presunción de inocencia". Y concluyó que "así le va a ir al país si seguimos en esta senda".

