Segundo tiempo del Gobierno: Vallejo garantiza "todos los esfuerzos" para lograr acuerdos

A pocos días de iniciar la segunda mitad del periodo del Presidente Gabriel Boric, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, insistió en Cooperativa que "tenemos que seguir trabajando" por conseguir acuerdos con la derecha, particularmente en materia de pensiones, pacto fiscal y seguridad ciudadana.

Consultada por sus expectativas para esta etapa en Lo que Queda del Día, indicó que "esperamos que la oposición facilite los acuerdos y no les ponga traba. En los acuerdos todos tienen que ceder, y por lo tanto, la guerra de trincheras no sirve para dar solución a las personas".

"Lo que necesita la gente es que el mundo político, independiente de las diferencias que puedan haber y la cantidad de fuerzas políticas que hay, seamos capaces de encontrar los mínimos comunes para resolver el tema de las pensiones, por ejemplo, o de los ingresos que se necesita para fortalecer aún más la política de seguridad (...) o incluso en materia de aumentar los impuestos a los que tienen más altos ingresos", profundizó.

En definitiva, "lo que esperamos es que, como quedan dos años de Gobierno, no digamos que 'ya pasó la vieja'; o sea, tenemos que seguir trabajando, eso es lo que espera la gente: que sigamos trabajando, haciendo todos los esfuerzos posibles por encontrar los acuerdos".

Por lo anterior, la ministra hizo hincapié en que "de lo que presentamos en materia de reforma previsional o de pacto fiscal al comienzo del periodo, hemos hecho hartas concesiones, hemos cedido bastante, justamente en el ánimo de encontrar un entendimiento con la oposición para lograr los votos que se requiere para aprobar estas reformas".

"Al final, no tener acuerdos no es un costo ni para ministros, ni para parlamentarios, ni para el Presidente: termina siendo un costo para las personas. Para los pensionados que requieren un aumento de sus pensiones ahora, y no en 10 años más, y también para quienes requieren que tanto las policías como todos los dispositivos que tienen que trabajar en materia de seguridad estén mucho más fortalecidos para enfrentar un crimen organizado que es mucho más complejo que antes", remató Vallejo.