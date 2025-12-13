Gobierno buscará acelerar proyectos en últimas semanas de trabajo legislativo

A solo seis semanas del término del trabajo legislativo en el Congreso, y posterior a las elecciones presidenciales del domingo, el Gobierno buscará acelerar proyectos de ley para que sean despachados antes de que acabe su administración.

Una de estas iniciativas es la reforma al sistema político, diseñado por el Ejecutivo para evitar la fragmentación y controlar el discolaje, estableciendo un mínimo de 5% de los votos para que los partidos puedan participar en la distribución de escaños y el cese del cargo para quienes renuncien a su partido o tengan cambios radicales de bancada.

La Comisión de Gobierno despachó la reforma el miércoles pasado, eliminando el punto que prohibía los cambios de bancada. Y este martes 16 de diciembre se vota en la Sala del Senado para posteriormente seguir su trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La ministra Macarena Lobos subraya la disposición del Ejecutivo a "flexibilizar posturas" en sus proyectos clave, enfatizando el avance casi unánime de la reforma política en comisión y su pronta discusión en el Senado. (FOTO: ATON)

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, señaló que ante esta situación que "estamos abiertos a poder flexibilizar nuestras posturas en cuanto a los instrumentos en la medida de que los proyectos cumplan los objetivos que se nos hemos fijado como Ejecutivo".

"La reforma política, el proyecto presentado por el Ejecutivo haciéndose cargo del diagnóstico común, de la fragmentación del sistema político y cómo eso no contribuye a generar acuerdos que se hagan cargo de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, fue aprobado casi unánimemente en la Comisión de Gobierno y estará en tabla el próximo miércoles de la próxima semana para iniciar su segundo trámite durante enero", precisó.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, reparó que "tengo toda la actitud para ir poniendo en tabla todos los proyectos importantes, pero no puedo dar plazo, porque esos plazos dependen de los acuerdos y los trabajos de comisiones. El trabajo va a ser intenso y hemos avanzado mucho, pero dar plazos, no puedo".

Financiamiento para la Educación Superior

Otro de los proyectos que espera convertirse en ley es el nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES), que está en segundo trámite y debe ser votado en general en la Comisión de Educación para recibir indicaciones.

El presidente de la instancia, el senador Gustavo Sanhueza comentó los principales nudos del proyecto: "Hemos tenido conversaciones con el Ejecutivo y estamos esperando una propuesta en un proyecto que permita ponerle fin al CAE y, por otro lado, también salvaguarde correctamente la autonomía universitaria y también el impacto fiscal".

Al respecto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que "más de la mitad (del proyecto) de su proceso legislativo ha avanzado y yo diría que estamos pronto a terminar esa fase de audiencia y, por lo tanto, entrar ya en la fase de indicaciones".

"Espacio para construir acuerdos existen, siempre que miremos bien los propósitos de la norma y cómo se resuelven los problemas. Es el ánimo con el cual se está conversando, no veo ninguna dificultad en que podamos efectivamente llegar a un acuerdo y en los tiempos que quedan poder despachar ese proyecto de ley", sostuvo.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se muestra optimista sobre el proyecto FES, indicando que "más de la mitad" de su trámite legislativo ha avanzado y confía en la construcción de acuerdos. (FOTO: ATON)

A estos proyectos también se suma la reforma a los nombramientos judiciales, que nació a partir de los escándalos de corrupción en el Poder Judicial.

La propuesta del Ejecutivo crea un Consejo de Nombramientos para que las cortes den de armar las ternas y sea el presidente quien designe a los jueces de letras y cortes de apelaciones en base a una selección prelada por puntaje. No obstante, puede que esta discusión continúe en la siguiente Administración.