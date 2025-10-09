Gobierno: Excarcelación del agresor de Nabila Rifo mina la confianza en la Justicia

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, planteó en Cooperativa que situaciones como la liberación de Mauricio Ortega, condenado por la violenta agresión a su expareja Nabila Rifo, minan la confianza de la población en el sistema de justicia del país.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Gajardo aseveró que "el Ministerio de la Mujer, a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el día de ayer, presentaron ambas acciones judiciales, y aquí nuevamente, nosotros tenemos hoy día un problema que es bien profundo en nuestro sistema democrático, que es la baja confianza en el sistema de justicia".

"El sistema de justicia es uno de los pilares de cualquier sistema democrático. Que todos nosotros confiemos en que cuando tenemos un problema lo vamos a resolver en la justicia es clave, y lamentablemente cuando no se es lo suficientemente cuidadoso en casos tan graves, que generan una conmoción tan grande como el que generó el caso de Nabila Rifo y el perpetrador de este crimen, que fue brutal, esa confianza se mina", añadió.

El ministro insistió en que "es muy relevante que en esto todos los organismos públicos, sobre todo el sistema de justicia, sea cuidadoso en estos beneficios que se entregan, porque estos beneficios si se entregan bien nos fortalecen el sistema, pero si estos beneficios se entregan con antecedentes que no recomiendan la entrega, nos generan una crisis mayor de confianza en el sistema de justicia".

Caso Bernarda Vera: No hay información concluyente

Sobre el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, Gajardo valoró que permitirá "esclarecer la verdad de las trayectorias de las personas detenidas desaparecidas, y esclarecer la verdad significa cualquiera sea la verdad. Es decir, que nos permita saber qué es lo que ocurrió efectivamente y eventualmente incorporar personas o determinar de mejor manera cómo fue lo que ocurrió con estas personas desaparecidas, pero también, como en el caso de Bernarda Vera, investigar aquellos relatos que han sido discordantes con el tiempo".

En el caso de Vera, indicó que "después del año 92 se empezaron a conocer relatos que eran discordantes con lo de la Comisión Rettig (...) en mayo de este año llega u informe de Cancillería de que una persona con el mismo nombre de Bernarda Vera se había nacionalizado en Suecia y había obtenido refugio".

"Todavía no hay información concluyente y quien va a concluir si esta persona es o no una persona detenida desaparecida es la justicia", puntualizó, añadiendo que no existen por el momento casos similares.