Marcel criticó condicionamiento opositor a reformas: La gente está cansada de estas amenazas

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuestionó en Cooperativa el condicionamiento por parte de la UDI a las reformas del Ejecutivo ante las críticas surgidas por el rol de la colectividad en el caso Macaya.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Marcel sostuvo que "hemos visto muchas de esas amenazas, condiciones, últimamente. Yo creo que la ciudadanía es el juez último y el testigo de todo esto".

"Imagínense que en el caso de cumplimiento tributario, tuvimos que esperar para poder hacer la votación en general en la Cámara, en la Comisión de Hacienda, de un proyecto sobre reducción de la evasión y la elusión, se condicionó a que el gobierno enviara el veto para las elecciones, un tema que no tiene ninguna relación, sin embargo se estableció ese condicionamiento", lamentó.

Marcel continuó diciendo que "ahora es el tema del caso Macaya, en el cual, por supuesto, en su gestación el gobierno no tiene ninguna injerencia, no tiene responsabilidad en posibles errores que pueda haber cometido el presidente de la UDI en su momento, entonces yo creo que la gente está cansada de esta dinámica de amenazas, de condicionamiento, de ligar dos proyectos que no tienen nada que ver uno con otro".

"En realidad esta es una discusión que, más que darse entre bambalinas, tiene que darse de cara a la ciudadanía, y la ciudadanía se formará su juicio respecto de este tipo de planteamientos", insistió.

El ministro dijo que estas situaciones "interrumpen un flujo que se está produciendo, donde hay diálogo y hay ideas de cómo acercar posiciones, y en el caso de los empresarios, que por supuesto no son parte del proceso político ni legislativo y no deberían serlo, también tenemos un diálogo bastante fluido".

"Desgraciadamente es una práctica de la política chilena que se ha ido instalando y eso tiende a deteriorar la imagen de las instituciones, es cosa de que veamos las últimas encuestas (...) Chile en lo que se refiere a la confianza en el Parlamento es el más bajo de los países de la OCDE", sentenció.