Osvaldo Andrade: "Este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno"

El exministro del Trabajo Osvaldo Andrade, militante del Partido Socialista (PS), utilizó una polémica frase de los tiempos del gobierno de la Unidad Popular (UP) para analizar la difícil situación que atraviesa la administración del Presidente Gabriel Boric, cuestionada por el escándalo del caso convenios.

"Yo tengo la mejor opinión del Presidente Boric. Voy a parafrasear, a propósito de las críticas que van desde mi propio sector, del oficialismo, voy a parafrasear a propósito de los 50 años, una frase de un obrero en la época de la UP, y perdónenme la expresión, que dijo: 'este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno'", señaló Andrade en el programa Tu Día de Canal 13.

Según la otrora autoridad, esa expresión "muestra una línea de conducta" y representa su postura frente a la actual situación del Ejecutivo: "Por algo la estoy diciendo, no diría cosas que no me representan", puntualizó.

En tanto, al ser consultado sobre los cuestionamientos que han surgido contra el Gobierno desde el propio oficialismo, en especial de parlamentarios socialistas, el exdiputado pidió que se "ayude a resolver el problema, esa es mi lógica, porque este es mi gobierno, con un montón de críticas".

Las declaraciones del extimonel PS fueron abordadas desde la oposición por el diputado UDI Juan Antonio Coloma, quien en su cuenta de Twitter cuestionó esta postura y aseguró que "nuestro país merece mucho más que 'un gobierno de mierda'".