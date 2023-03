Presidente Boric confirmó que insistirán con la reforma tributaria

El Presidente Gabriel Boric confirmó este sábado, en medio de la celebración de su primer año de Gobierno, que insistirán con la reforma tributaria luego de que esta semana fuera rechazada la idea de legislar, dejándole como opción a La Moneda reingresar el proyecto al Senado donde necesita los dos tercios de los votos.

El Mandatario, que se acercó a los adherentes que lo esperaban en el frontis de La Moneda, manifestó a la prensa que "sabemos los tremendos desafíos, pero hay que trabajar mucho. Acá no hay que confiarse, que a nadie se le suban los humos, tenemos mucho trabajo por delante como mejorar la educación, la salud pública, la reconstrucción en los incendios, la seguridad, por cierto, y vamos a seguir mejorando la economía".

"Para eso -agregó- necesitamos distribuir de mejor manera los recursos del país. Estamos disponibles a conversar, extendemos las manos para eso".

En ese sentido confirmó que "vamos a insistir con la reforma tributaria con una estrategia que estamos conversando con el ministro (Mario) Marcel, tramitando la ley de royalty y de rentas regionales que corren por camino paralelo, pero además, con los recursos que hoy día tenemos en sus presupuestos, que tienen el deber de ejecutar, podemos hacer mucho más", insistió el Jefe de Estado.

"Lo primero es financiar la reforma de pensiones, sin reforma tributaria es muy difícil financiar una reforma de pensiones y la gente no puede seguir esperando. Hay chilenos que se están muriendo, hay gente que ha trabajado toda su vida y no tiene una pensión digna para vivir, no podemos seguir haciéndolos esperar", complementó.

FINANCIAMIENTO PARA SALA CUNA UNIVERSAL

Por su parte, la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, mencionó que el rechazo a la reforma tributaria cambia el escenario de trabajo para el proyecto de Sala Cuna Universal, pero que no detiene los trabajos por lograr la aprobación de la norma.

la presidenta de la Fundación Chile Mujeres, Francisca Jünemann, señaló que el proyecto, "lamentablemente, se vinculó a la Reforma Tributaria, por lo tanto, el anuncio más importante que hubo para el 8 de marzo duró un par de horas".

"Una reforma tan importante como es la sala cuna para madres y padres, donde más encima las empresas -especialmente las grandes- van a aportar al financiamiento de sala cuna a través de una cotización adicional por todas las personas trabajadoras. No se puede dejar vinculado a una hipotética Reforma Tributaria que se rechazó, entonces lo que hay que hacer ahora es buscar financiamiento público y privado a través de otras vías. Pero esta es la reforma urgente que necesitan las mujeres", insistió la representante.

Dentro de las opciones que tiene el Gobierno para lograr la reforma previsional es esperar un año para reingresar el proyecto o insistir en el Senado en donde necesitará dos tercios de los votos.